劍擊大獎賽｜蔡俊彥再上演絕地反擊 勇闖4強穩奪今年首面獎牌
撰文：葉詩敏
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花劍大獎賽仁川站為今季最後一站賽事，港將蔡俊彥在今站一吐烏氣，8強戰絕地反擊，頂住壓力再以一劍之差、15：14取勝，晉身4強並穩奪獎牌。
自年初連續在世界盃開羅站及貝爾格萊德站「一輪遊」後，蔡俊彥曾在上站保加利亞站突破首圈，惟不敵排名39位的法國對手以12：15憾負，次圈止步。
世界排名第7的蔡俊彥在今站表現脫胎換骨，突破首圈後於32強更上演絕地反擊，落後下終以一劍制勝殺入16強，連續兩場在落後下頂住壓力反勝對手。16強面對法國前世界冠軍，更以15：9輕取對手，躋身8強，與今年個人首面國際獎牌僅差一步。
8強戰，蔡俊彥面對排名71位的法國劍手Rafael Savin，在甫開初一度領先，惟對手連攻後追平4：4，港將再取得領先後，遲遲未能拉開差距，更被對手打出一波5：0，反超前9：11。陷入苦戰的蔡俊彥試圖展開反擊，兩度快攻得手追至11：11，末段戰況激烈，雙方兩度戰平13：13、14：14，蔡俊彥終頂住壓力贏得最後一劍，以15：14擊敗對手，殺入4強，並穩奪獎牌。
蔡俊彥的4強對手將是前世界排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi）。
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