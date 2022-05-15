劍擊大獎賽｜蔡俊彥一劍險勝前「世一」　殺入決賽爭生涯首金

港將蔡俊彥在大獎賽韓國仁川站打出驚喜，一枝獨秀殺入男子個人賽4強，鎖定個人今季首面獎牌，他在4強戰勇挫前世界第一科高尼，勇闖金牌戰。



世界排名第7的蔡俊彥以種子身分直入今早的正賽，於首圈、次圈先後擊敗韓國和意大利好手，16強更以15：9輕取法國前世界冠軍Enzo Lefort；8強在一度落後下以15：14「決一劍」反勝另一法國劍手，在不設銅牌戰下鎖定獎牌，以及港隊今季第2面國際賽獎牌。

蔡俊彥（右）在今站打出驚喜。（FIE）

蔡俊彥在勇闖4強後迎戰前「一哥」科高尼（Alessio Foconi），他曾在年初首站世界盃巴黎站8強，戰至決一劍時飲恨，今仗再面對該意大利名將，雙方初段打得緊湊，蔡稍落後兩度追平4：4、5：5後，終反超6：5。

蔡俊彥在初段咬緊比數。（直播截圖）

兩人在中段仍然拉鋸，梅花間竹得分並一直未能拉開分差，不過蔡在末段再上演拿手好戲，成功反擊並連取4分，反超前至13：9，扭轉局面。戰至14：10，科高尼連取4分，二人在最後一分久未能突破僵局，最終蔡頂住壓力終以一劍制勝、15 ：14擊敗前「一哥」，殺入金牌戰。

蔡將在今晚6時45分再度登場，與塞爾維亞站冠軍、世界排名14的意大利劍手Marini Tommaso爭冠。（直播：連結）

蔡俊彥在反勝後咆哮，表現激動。（FIE）

這是蔡俊彥繼2019大獎賽中國上海站，取得男子個人賽銅牌後，再次踏上國際賽頒獎台，也是年初香港「劍神」張家朗於世界盃法國巴黎站個人賽封王後，港劍擊隊今季第2面獎牌。

同日女子個人賽，在正賽登場的張楚瑩與鄭曉為，同樣首圈止步。