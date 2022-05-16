葡超總結｜波圖封王　士砵亭得亞軍　賓菲加神射手獲曼聯青睞

21/22球季葡超球季完結，波圖贏得冠軍，士砵亭得亞軍，坐擁神射手達雲紐尼斯及助攻王拉法施華的賓菲加就獲季軍。



34輪葡超聯賽完結，由干斯卡奧執教的波圖以29勝4和1負得91分得冠軍，士砵亭以85分僅隨其後，這兩隊可以直接晉級來屆歐聯分組賽。

波圖教頭干斯卡奧。（Getty Images）

賓菲加雖然齊集今季神射手及助攻王，但只排第3位，晉身歐聯外圍賽。賓菲加的烏拉圭前鋒達雲紐尼斯以26球，成為今季葡超神射手。22歲的紐尼斯是今夏的轉會紅人，吸引到曼聯、利物浦、拜仁慕尼黑等勁旅的青睞。波圖的伊朗前鋒達利美就以20球排射手榜次席，布拉加的列卡度賀達以19球排第3位。

賓菲加的紐尼斯贏得葡超神射手。（Getty Images）

今屆葡超助攻王是賓菲加的拉法施華，這位葡萄牙中場交出15次助攻，之後是波圖的21歲新星法比奧韋拉，交出14次助攻，基維辛迪的柏連奴莫雷拉同樣錄得14次助攻。

此外，唐迪拉及比蘭倫斯降班，尾三的摩里倫斯就要踢升班附加賽。