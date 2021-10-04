葡萄牙升學獲士砵亭邀請試腳　16歲港將踢入葡超：拼盡才有機會贏

自3歲接觸足球，16歲小將黃懷樂便與此運動結下不解之緣，「見到波就想上前踢！」經教練鼓勵，2018年他隻身遠赴葡萄牙升學，隨即獲球星C朗拿度的母會士砵亭邀請試腳，現時更踢入葡萄牙超級足球聯賽。其父親期望，兒子可成為才德兼備的人，「一生不只是為了人工，而是活得有意義。」

（相片由受訪者提供）



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13歲領軍贏波

兒時的黃懷樂以興趣班形式加入阿仙奴足球訓練學校，8歲時加入傑志，約13歲加盟香港足球會（港會），擔任U13青年軍隊長以及香港足球代表隊隊長。他曾率領球隊勝出多場賽事，包括馬來西亞Borneo Cup、香港足總盃、港澳埠際賽，以及獲得安聯Allianz全港選拔男子組總冠軍，獲薦遠赴德國拜仁慕尼黑接受訓練。

2018年，他在本地一位巴西教練的鼓勵下，隻身遠赴葡萄牙升學，就讀當地國際學校，並獲士砵亭（Sporting Clube de Portugal）邀請試腳。2019年，他獲波圖博維斯塔（Boavista FC）賞識，正式加盟葡萄牙超級足球聯賽（Primeira Liga）U17青年軍。

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勝利沒有必然

黃懷樂分享，在成長階段，最難忘以隊長身份，帶領香港青年軍到澳門作賽，並獲得冠軍。「另外去過西班牙、瑞典參加比賽，認識了很多不同地方的人，互相交流，認識當地文化。此外，成為香港區選拔冠軍，去德國全球安聯足球體驗營，也是可一不可再的增廣見聞的機會。」

他形容，足球是講求隊際合作與群體配合的運動。「贏一齊笑，輸一齊哭。沒有如果，沒有一定，只有預備，只有拼盡，才有機會勝利。」

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放學練波 睇Netflix放鬆

黃懷樂憶述，初到葡萄牙時，與寄宿家庭同住，學習葡文。「好感謝寄宿家庭的照顧，令我可以專心踢波、溫習，亦體驗到當地文化。我當他們為家人一樣，會一起慶祝不同節日。」

當獲得試腳機會時，因機會難得，亦難免緊張。「但也是好事，可逼出最好的自己。」他分享，現時獨自於大學生宿舍生活，「自己照顧自己，最難要洗衫同執房，其他都好。」

現時他一星期訓練三天，並不時為比賽備戰。「這裏沒有足球學校，球員都在放學後自己來到球場。溫習有時，踢波有時。星期六、日不踢波，就會專心溫習。當地娛樂比較少，平時會看Netflix放鬆一下，又會與香港的弟妹聯絡打遊戲，family bonding一下。」

感激兒時教練

黃懷樂坦言，現時的目標是讀好A-Level，在球會踢好教練要求的位置。「做好眼前每一步。人生最有趣的地方就是和球賽一樣，永遠不知道下一分鐘發生的事，所以做好每一部分，相信自自然然就會有出路。」

他又特別感謝兒時遇過的足球教練。「陳Sir係其中一位見證自己成長的教練，他的投入和熱誠感染了我，教我凡事不可放棄、要硬淨。三歲時教過我的韋Sir也是我永不會忘記的，常鼓勵我搶波時唔好放棄，這些提醒彷彿已植入了自己血液。當然每一個外籍和本地教練也是我一步一腳印的良師益友，沒有他們，我絕不可能可以有那麼多豐富的閱歷。」

不只為薪金而活

黃懷樂的爸爸是教育工作者，他分享，自接觸足球後，兒子學會了自律，對自己有要求和目標，獲益良多。「知道成功需苦幹，沒有捷徑。」他認為，足球著重團隊合作，而團隊的配合則奠基於每人皆可發揮自己最好的一面，再凝聚成整體表現。「無論做什麼，能夠盡自己能力去做便好了。」

他期望兒子可成為正直能幹、才德兼備的人。「一生不只是為了人工，而是活得有意義，把自己才能及擁有的和人分享，將社群、責任和服務原則融入足球訓練的哲學，給予和幫助他人比獲取或接受來得更有福。」

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