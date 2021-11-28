足球熱話︱史上最無奈比賽　葡超球隊9人應戰出2門將結局出乎意料

葡萄牙超級足球聯賽比蘭倫斯（Belenenses）主場迎戰賓菲加，一場理應為歐洲頂級聯賽賽事，卻因當地賽會拒絕讓比賽改期，令主隊被迫派出9人上陣，當中甚至有2個門將。

半場賓菲加已大炒比蘭倫斯7：0，下半場開賽不久，比賽已須腰斬。陷入萬劫不復亂局，贏波的賓菲加會長雷哥斯達也不高興，甚至狠批這是「葡萄牙足球黑暗一頁。」



比蘭倫斯對賓菲加一戰，數數人頭主隊只有9個球員，難得個別球員面上仍有笑容。（Twitter）

葡超賽會一個錯誤的決定

葡超球隊比蘭倫斯近日受新冠肺炎疫情打擊，本周多達17個職球員受感染，球會會長蘇亞利斯（Rui Pedro Soares）在賽前記者會公布這個不幸消息。

眾多球員受影響，按常理比賽應押後舉行，蘇亞利斯說，「我們曾跟賽會溝通，表達我們不想踢這場比賽。我只有8個球員能夠上陣，可是他們說，假如我們不出席出賽，便是無故缺席」，他矢言：「今天這場比賽對我們所有人來說都是恥辱。」

比蘭倫斯對賓菲加一戰，後備名單上一個球員的名字也沒有。（Twitter）

「今天，足球失去它的意義」

比蘭倫斯球員賽前已在社交媒體表達不滿，相繼分享以下訊息：「具備競爭力才是真正的足球，具備體育精神才是真正的足球，作為公共衛生模範才是真正的足球。今天，足球失去它的意義。」

比蘭倫斯無奈派出9人上陣，當中另一門將祖奧蒙迪路（Joao Monteiro）改踢中場。較實力強大的賓菲加少踢2人下，比蘭倫斯半場已落後0：7。

比賽倫斯球員圍成一圈互相鼓勵。（比蘭倫斯官方Twitter）

球員疑染上新型變種病毒

半場休息後，比蘭倫斯再失去2人，場上只剩下7個球員。下半場僅開賽2分鐘，便因「中場替工」祖奧蒙迪路受傷坐倒地上，無法繼續作賽而腰斬。根據比賽規定，一支球隊最少要有7人落場。

下半場兩分鐘，「中場替工」祖奧蒙迪路受傷未能作賽，比蘭倫斯場上只餘下6人，賽事被迫腰斬。（BBC）

比蘭倫斯吃下今季第6場敗仗後，今季12戰1勝5和只得8分排在聯賽榜第16位，持續陷入降班旋渦。彷彿嫌負面消息還不夠多，會長蘇亞利斯同時指出，南非守將菲爾迪（Cafu Phete）周四完成國家隊賽事歸隊後確診，更令人擔憂的是，球隊中的感染個案，大有機會跟最新變種冠狀病毒Omicron有關，世界衛生組織周五公布，這款新變種病毒傳播速度更加快。

比蘭倫斯只有9個人的正選陣容，今仗踢中場的祖奧蒙迪路本身是位門將。

今場比賽，不止比蘭倫斯不想踢，大勝的賓菲加其實一樣也不想作賽。會長雷哥斯達（Rui Costa） 稱，他們也是別無選擇才踢，「我們也不喜歡在這種情況下進入球場，賓菲加與比蘭倫斯一樣也是被迫的。」

賓菲加雖然大勝比蘭倫斯，但會長雷哥斯達同樣十分憤怒。（Getty Images）

這位一代葡萄牙巨星直言，「今天發生的事情，我很遺憾。這是葡萄牙足球以至這個國家本身黑暗的一章。」賽後賓菲加發表聲明，「所有造成這個局面的人，也必須深切反省，以悍衛體育精神，事件必須受到全國最高度關注。」聲明又指，「事件已受到國際注視，成為葡萄牙足球黑暗新一章。」