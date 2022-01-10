干斯卡奧換上19歲囝囝盡地一煲　為波圖絕殺贏波父子上演激情一刻

一代葡萄牙國腳干斯卡奧（Sergio Conceicao），虎父無犬子！47歲的干斯卡奧現任波圖教練，上周六領軍出戰葡超作客艾斯杜尼，末段換上19歲兒子法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）上陣。法蘭斯高沒有辜負父親的期望，入場不久奉獻絕殺，幫波圖以3：2擊敗艾斯杜尼。父親換入兒子射入絕殺，干斯卡奧父子締造了一段球壇佳話。



波圖這場聯賽陷於劣勢，半場落後0：2，他們在換邊後連追兩球，分別由達利美（Mehdi Taremi）及路爾斯戴亞斯在49及84分鐘各建一功，追成2：2。在87分鐘，教練干斯卡奧作出第4個調動，將19歲兒子法蘭斯高干斯卡奧換上陣。

干斯卡奧現為波圖教練。（Getty Images）

法蘭斯高近兩季是波圖的板凳常客，今季在葡超僅1次正選，但11次後備落場，今場之前未有入球。不過，入球終於在今場來到，上陣僅兩分鐘，這位名將之後接應路爾斯戴亞斯的左路傳中，跑到前柱入楔射入，在89分鐘為波圖攻入奠定勝局的入球，波圖得以3：2反勝艾斯杜尼，以47分續排榜首。

干斯卡奧父子相擁慶祝。（Twitter）

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既是反勝絕殺入球，也是個人葡超處子入球，法蘭斯高十分興奮，脫去波衫慶祝，他跑到場邊與父親干斯卡奧相擁。干斯卡奧親吻兒子的臉頰，再拍打他的頭部幾下，也十分激動。

【法蘭斯高干斯卡奧入球及慶祝片段（按下圖睇片）】

Scenes! 🤯



Porto manager Sergio Conceicao sent on his son Francisco as a late substitute against Estoril - he hammered home a late winner within two minutes! 🇵🇹🤩 pic.twitter.com/MAw16BRHsN — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2022

干斯卡奧是葡萄牙「黃金一代」的球星，與費高、雷哥斯達、古圖等名將同輩，全盛期司職右翼，速度很快，盤扭與傳中兼備，曾效拉素、帕爾馬及國際米蘭；退役後轉任教練，自2017年回到母會波圖執教至今。至於干斯卡奧的兒子法蘭斯高近年在波圖青年軍成長，去年起獲得一隊上陣機會。由於法蘭斯高身材矮小，又是踢前鋒，被葡萄牙傳媒拿來跟美斯作比較，甚至獲得「奧利華（Olival）美斯」的外號，奧利華是波圖訓練基地的名稱。