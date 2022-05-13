英超｜孫興慜追逐神射手寶座　被換出面露不悅　「我無發脾氣」

熱刺在「北倫敦打吡」3球淨勝宿敵阿仙奴，來季歐聯資格仍然有望。韓國球星孫興慜今仗功不可沒，上半場兩次被侵犯足以扭轉戰局，換邊僅70秒建功，為球隊奠勝外，更在射手榜力追沙拿。不過，「孫仔」今仗未有踢足全場，被調離場時有點情緒。



熱刺前線孖寶發威，縱然哈利卡尼梅開二度，但好拍檔孫興慜的功勞不比他少。這名韓國球星上半場兩次被侵犯，對戰局產生極大影響。孫興慜接應古路施夫斯基傳中，入楔時被薛迪索拉斯禁區內撞跌，球證泰亞尼隨即吹罰12碼，並由哈利卡尼一射中鵠先開紀錄。

孫興慜對阿仙奴防線甚有威脅，只好以超技術阻止「孫仔」，與兵工廠中堅洛賀丁（Rob Holding）多次鬥法，二人更曾有爭執，在地上纏鬥。洛賀丁其後以手肘打中孫興慜，球證隨即出示第2面黃牌，而洛賀丁全場33分鐘4次侵犯的對象，不約而同也是這名韓國球星，而兩次關鍵犯規只差11分鐘。

熱刺爭四未絕望 哈利卡尼梅開二度 領軍打吡戰淨勝阿仙奴

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孫興慜今仗再有進賬，神射手榜追至一球落後沙拿。（Getty Images）

孫興慜在換邊後僅70秒，把握機會補中得手，為熱刺射成3：0外，亦攻入今季第21個聯賽入球，距離射手榜首位的沙拿僅差1球。大局已定，主帥干地特意收起孫興慜，保留體力出戰周末的聯賽，但「孫仔」因沒有機會再爭取入球而面露不悅，干地看到這場面立即上前與他擁抱，平息對方的情緒。

孫興慜被調離場時略有不滿。（Getty Images）

干地賽後為調動解畫，坦言要為大局着想，「我理解孫興慜想繼續作賽，但我要為餘下賽程作考慮，主將們需要保留體力，所以我把他換走，給他多點時間休息，他也向我承諾周日會繼續爭取入球。」

孫興慜當然尊重干地的決定，並強調自己沒有發脾氣，「我沒有動怒，只是有點失望，作為球員當然希望踢足全場，但這（被換出）是領隊的決定，我必須要尊重，他（干地）說周日有重要的賽事，其實我不太介意。」

干地明白愛將有不滿，隨即抱緊處理。（Getty Images）

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