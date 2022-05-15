英超︱熱刺1：0險勝般尼再搶3分 做好本份前四仍有生機
撰文：吳慕兒
出版：更新：
英超周日頭場，熱刺主場對般尼，一隊爭前四，一隊要護級，同是3分不能少。最終兩支實力有差距，意志同樣高昂的兩隊，只靠一記十二碼分出勝負，射手哈利卡尼一球為熱刺奠勝。
熱刺在開賽頭20分鐘主導比賽，般尼在門將普比（Nick Pope）連番撲救下力保不失，偶有零星攻勢亦見威脅。難分高下之際，上半場補時階段，出現一次爭議判決，球證法蘭德（Kevin Friend）到場邊檢視慢鏡，判定般尼前鋒艾殊利班尼斯（Ashley Barnes）禁區內犯手球，熱刺獲得十二碼機會。
哈利卡尼操刀一射中鵠，般尼對裁決十分不滿，完半場時一路步入球員通道時仍在激烈抗議。下半場普比兩度精彩撲出孫興慜的射門，艾殊利班尼斯的遠程炮中柱不入，熱刺終以1：0小勝。
熱刺全取3分後，37戰累積68分，暫以兩分之差力壓北倫敦宿敵阿仙奴升上第四位。現時阿仙奴36戰得66分，如他們周一深夜作客紐卡素未能全取3分，便會在爭四大戰形勢由佔有優勢變為陷入被動。
足球轉會︱夏蘭特投曼城掀連環效應 耶穌仔勢投阿仙奴馬列斯想走英超熱話｜洛賀丁加盟阿仙奴6年首建功 竟遭毒舌同事挖苦贈慶英超｜阿仙奴險勝衝擊三哥車路士不是夢 阿迪達不在乎贏得漂亮足球轉會︱傳曼聯有意招手 哈利卡尼拒效忠熱刺英超球證甸恩傳季後掛哨 執法22載「慶祝」熱刺入球成經典︱有片熱刺大勝喚醒干地雄心壯志 轉口風讚球隊有力打入前4名｜英超英超｜熱刺中堅另類照片慶祝 球隊大勝不忘國家隊世仇英超轉會︱坦赫格以簡迪為曼聯重建頭號目標 哥帥再次出手搶迪莊英超熱話︱C朗借曼聯官網訪問露口風 暗示下季與坦赫格合作爭冠英超︱傳曼聯兩將操練起衝突隊友也驚愕 蘭歷克果斷下令一件事英超｜孫興慜入圍賽季最佳候選名單 力爭神射手 七項數據證能力英超｜孫興慜追逐神射手寶座 被換出面露不悅 「我無發脾氣」英超轉會｜迪莊離開巴塞也是愛？ 無限接近曼聯再與坦赫格合作