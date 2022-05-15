英超︱熱刺1：0險勝般尼再搶3分　做好本份前四仍有生機

英超周日頭場，熱刺主場對般尼，一隊爭前四，一隊要護級，同是3分不能少。最終兩支實力有差距，意志同樣高昂的兩隊，只靠一記十二碼分出勝負，射手哈利卡尼一球為熱刺奠勝。



熱刺力爭前四，先要做好本份贏波，辛苦險勝般尼。（Getty Images）

熱刺在開賽頭20分鐘主導比賽，般尼在門將普比（Nick Pope）連番撲救下力保不失，偶有零星攻勢亦見威脅。難分高下之際，上半場補時階段，出現一次爭議判決，球證法蘭德（Kevin Friend）到場邊檢視慢鏡，判定般尼前鋒艾殊利班尼斯（Ashley Barnes）禁區內犯手球，熱刺獲得十二碼機會。

卡尼的十二碼為熱刺全取3分。（Getty Images）

哈利卡尼操刀一射中鵠，般尼對裁決十分不滿，完半場時一路步入球員通道時仍在激烈抗議。下半場普比兩度精彩撲出孫興慜的射門，艾殊利班尼斯的遠程炮中柱不入，熱刺終以1：0小勝。

熱刺全取3分後，37戰累積68分，暫以兩分之差力壓北倫敦宿敵阿仙奴升上第四位。現時阿仙奴36戰得66分，如他們周一深夜作客紐卡素未能全取3分，便會在爭四大戰形勢由佔有優勢變為陷入被動。