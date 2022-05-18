英超｜高普大膽輪換9人反勝修咸頓　不會打擾謝拉特備戰曼城

利物浦季尾三線爭冠，賽程頻繁，主帥高普在周二對修咸頓的聯賽大膽輪換9人，最終有驚無險地以2：1反勝，繼續力追榜首曼城，將爭冠希望保留至煞科日。高普賽後承認抹一額汗，他說：「如果贏不到的話，百分之一千是我的責任，現在贏了，百分之一千是球員的功勞。」



利物浦今場對修咸頓有多名主力缺陣，穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克在足總盃受傷，今仗未能披甲，沙迪奧文尼及阿歷山大阿諾特亦休戰，安德魯羅拔臣及路爾斯戴亞斯等被列為後備。比起上周末對車路士的足總盃決賽，利物浦的正選作出9個變動，羅拔圖法明奴、南野拓實、居迪斯鍾斯及森美卡斯等副選擔正。

雖然修咸頓在13分鐘靠列特文射入開紀錄，但利物浦在27分鐘由南野拓實追平。換邊後，利物浦死球攻勢得手，中堅祖爾麥迪比建功，為球隊以2：1反勝，保留爭標希望。

利物浦領隊高普在場邊督師。（Getty Images）

主帥高普很高興大幅輪換下全取3分，他說：「這場的表現非常好，作出了9個變動。如果我們贏不到，我肯定要負上百分之一千的責任，現在贏得到，這是球員百分之一千的功勞，因為我的要求很高，但他們都做得到。」他甚至覺得很感動，因為一班副選球員雖然平時欠缺機會，但今仗獲委以重任時，人人拼命，表現對辦。

利物浦擊敗修咸頓後，37戰得89分，排名次席，落後90分的曼城。利物浦爭標形勢被動，若要奪冠，必須寄望曼城在最後一場失分。在英超煞科日，利物浦會在主場對狼隊，曼城就在主場對阿士東維拉。

談到煞科日之戰，高普說：「如果曼城那場贏波，我們會是亞軍，這就是足球，但我們先要贏出自己的比賽。我們不能忽視狼隊，他們也是難踢的對手。大家想像一下，我們去踢比賽，一邊要留心曼城的戰況，跟住魯爾占美尼斯，砰！入波！黃喜燦頭槌頂入。故此不管怎樣，我們要保持百分百的專注。上次這樣的情況下，曼城贏得冠軍。對我們而言，首先要做好自己贏波，之後再看看吧。」

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利物浦若要後上封王，需要由謝拉特帶領的維拉令曼城失分。被問到這幾天會否聯絡謝拉特時，高普說：「不會，當然不會！謝拉特現在正準備對般尼，般尼為護級而戰鬥，已經是一支難纏的對手，而且這場是維拉最後一場主場比賽。他們要先集中應付這場比賽，之後再去踢周日的一場。故此，我沒有理由再跟謝拉特談什麼，總之我們都知道維拉想贏，因為他們想贏。這樣就足夠了。」維拉周三會先在主場對般尼。