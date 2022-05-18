英超｜利物浦力追曼城重演歷史 隊長軒達臣：盼謝拉特及維拉幫手
撰文：顏銘輝
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英超冠軍爭奪戰，鬥到最後一周！利物浦周二晚作客反勝修咸頓2：1，力追榜首曼城，只差1分。利物浦想奪冠的話，不但煞科戰對狼隊先要做好自己，還要客望曼城在阿士東維拉身上失分。利物浦隊長佐敦軒達臣賽後表示，希望謝拉特及維拉可以幫幫手。
利物浦擊敗修咸頓後，37戰得89分，排名次席，落後90分的曼城。利物浦爭標形勢被動，若要奪冠，必須寄望曼城在最後一場失分。在英超煞科日，利物浦會在主場對狼隊，曼城就在主場對維拉。
31歲的佐敦軒達臣賽後接受《天空體育》訪問表示，這種鬥到最後一周的情況似曾相識，就像18/19球季。他說：「我們已經試過一次，那季他們（曼城）面對的是白禮頓。你會知道對方的形勢，很難專注比賽。」
在18/19球季，利物浦及曼城同樣要鬥到煞科日，曼城贏白禮頓4：1，累積得98分捧盃，利物浦雖然也贏了狼隊，但得97分得亞軍。
這位英格蘭中場續說：「不過，希望有了那次經驗，我們從中學習，今次專注於自己身上，希望謝拉特（維拉領隊）及維拉可以在曼城身上取得有利我們的賽果。」
被問到這幾天會否聯絡謝拉特，軒達臣笑說：「或者會！」
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