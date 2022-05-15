英足總盃｜杜慈解釋車路士末段謎之調動　指制裁致無法追近利物浦

車路士在英格蘭足總盃決賽敗予利物浦，連續3年與這個本土重要獎盃失諸交臂，主帥杜慈的調動惹來不少球迷批評，尤其是羅夫度斯卓克「換入再換出」一著，令人摸不着頭腦，杜慈有其解釋。



杜慈在足總盃決賽的加時上半場換入羅夫度斯卓克，出任前鋒，然而此子入替僅14分鐘，卻又在加時結束前由巴克里入替。巴克里本身自1月的足總盃第3圈後便未嘗上陣，如此調動，有球迷揶揄巴克里準備全季就是為了在今仗射十二碼。

球迷的說法也沒有錯，杜慈在賽後坦承：「這調動完全是為了互射十二碼。羅夫度斯卓克過往的十二碼紀錄不太好，而巴克里則較好，所以這調動全是為了十二碼。」

羅夫斯度卓克（中）落場不久又被換走。（Getty Images）

至於迪姆華拿亦沒有上陣，杜慈對此解釋：「他在熱身時覺得不舒服，說自己踢不了，也是膕繩肌的問題。我們根本沒有選擇。」

談及連續兩場決賽敗予紅軍，杜慈指雖然輸波，但已為球隊驕傲：「兩場一共240分鐘我們都沒有失波，面對這支世界上進攻最強的球隊而言，我們已做得很好。」相比之下，他認為利物浦情況與車路士相反，「他們（利物浦）有很多目標可以去爭取，他們很有鬥心，而且球員都健康。他們非常、非常平穩，而這一刻的我們恰恰相反，在制裁之下，球員們都離開了。」

杜慈認為車路士目前跟利物浦不能相提並論。（Getty Images）

不過，杜慈指出車路士對利物浦每每交出好表現，「今季我們四次對利物浦，都證明了我們可以交出頂級表現，去跟他們較勁，每一場比賽我們都有機會獲勝，對我來說，（雙方）最不同的是他們即使周中踢完周末還可以再踢。但我們做不到。他們的陣容更龐大，除了法賓奴之外，他們所有人狀態都很好。」

杜慈聲稱利物浦陣容雄厚，車路士無法比擬。（Getty Images）

談到將來，杜慈也感到悲觀，「這就是彼此間的差距，他們能恆常地交出這種表現，他們已建立這支球隊多年了。制裁也令我們更難拉近差距。」

他坦言，要評價車路士今季表現，尚要留待踢畢餘下兩場聯賽，「連續入了幾次本地盃賽決賽，去年也入了足總盃決賽。我無法保證獲勝，只能保證我們會投放全副心神和熱情，盡力踢好、不留遺憾，這是我們一直在做的事，不會停止。」