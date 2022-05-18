一文睇清英超爭冠所有可能性　曼城利物浦有種情況要踢附加賽

英超冠軍之爭，曼城及利物浦鬥到最後一場！利物浦擊敗修咸頓後，37戰得89分，排名次席，落後90分的曼城。利物浦爭標形勢被動，若要奪冠，必須寄望曼城在最後一場失分。最後一輪，利物浦會在主場對狼隊，曼城就在主場對阿士東維拉。在煞科日，究竟有可能出現什麼可能的情況？



高普及哥迪奧拿要為聯賽冠軍鬥到最後一輪。（Getty Images）

曼城37戰得90分，得失球為+72，得球為96球，排名榜首；利物浦37戰得89分，得失球為+66，得球為91球，排名次席。按英超今季的球賽手冊，若果兩隊同分，得失球較佳者排先；若果得失球相同，得球較多者排先；若果連得球也一樣，兩隊被視為一樣排名。

英超榜首形勢。（英超官網截圖）

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不過，如果排名關係冠軍、歐洲賽資格或降班，同分、同得失球及同得球的球隊就要再計對賽成績得分，如果對賽得分相同，就以對賽作客入球較多者排先。若果對賽都未能分高下，便要在中立賽踢附加賽。曼城及利物浦今季兩循環都踢成2：2，對賽成績打成平手，若果煞科日出現極端賽果，兩隊有機會要踢附加賽決定冠軍。

利物浦及曼城會否踢多一場附加賽爭冠軍？（Getty Images）

🔵情景1：曼城勝、利物浦任何賽果

曼城如果煞科戰擊敗維拉，全取3分，就會有93分，肯定可以壓過利物浦贏得冠軍。

如果曼城煞科日贏波就最簡單，不用理會利物浦的賽果，肯定贏得冠軍。（Getty Images）

🔴情景2：曼城和、利物浦勝

曼城賽和維拉後會得91分，如果利物浦擊敗狼隊就有92分，紅軍可以後上力壓曼城封王。

🔵情景3：曼城和、利物浦和或負

曼城賽和維拉後會得91分，如果利物浦同樣和波就只得90分，而利物浦輸波就維持89分，曼城可以力壓利物浦封王。

曼城最後一場要對謝拉特領軍的維拉。（Getty Images）

🔴情景4：曼城負、利物浦勝

曼城不敵維拉的話會有90分，而利物浦擊敗狼隊就會有92分，紅軍可以後上力壓曼城封王。

🔵情景5：曼城負、利物浦負

如果兩隊竟然在煞科戰齊齊輸波，維持現狀，曼城以90分力壓89分的利物浦贏得英超冠軍。

利物浦最後一場要對狼隊。（Getty Images）

❔情景6：曼城負、利物浦和

這是較複雜的情況，因為兩隊會同分。曼城輸後仍有90分，而利物浦和波同樣會有90分，要開始計數了。

🔵情景6A：曼城負5球或以下、利物浦和

根據賽例，兩隊同分先鬥得失球。利物浦和波，得失球肯定維持於+66。曼城的得失球現為+72，只要最後得失球能夠保持到+67或以上，都可以壓過利物浦。換言之，在利物浦和波之下，就算曼城以5球差距負於維拉，也能贏得冠軍。

🔴情景6B：曼城負7球或以上、利物浦和

兩隊同分，利物浦得失球維持+66，如果曼城對維拉輸7球或以上，得失球就跌到+65或以下，到時利物浦就會以較佳得失球稱王。

🧐情景6C：曼城負6球、利物浦和

兩隊同分，曼城負6球後得失球為+66，與利物浦一樣。按賽例，他們要以得球分勝負。曼城的得球暫時佔優，攻入96球，而利物浦只有91球。換言之，如果曼城輸6球大敗，利物浦與狼隊賽和0：0、1：1……4：4都過不到曼城，要踢到6：6或以上的和波比數，入球才有可能壓過曼城；同時，亦要視乎曼城有沒有取得入球。如果曼城負0：6，利物浦和6：6就贏到冠軍；如果曼城負1：7，利物浦要7：7才贏冠軍，如此類推。

If Manchester City lose 6-0 vs. Aston Villa and Liverpool draw 5-5 vs. Wolves then the title will go to a playoff match 🤯 pic.twitter.com/bTERz69Uuy — B/R Football (@brfootball) May 17, 2022

⚽情景6D：曼城負0：6、利物浦和5：5；曼城負1：7、利物浦和6：6……如此類推

這是最複雜的情況，兩隊同分、同得失球、同得球。以曼城負0：6、利物浦和5：5為例，兩隊同得90分，得失球同樣是+66，得球同樣是96球。按賽例，如果排名涉及冠軍爭奪，將計算對賽成績，但兩隊兩循環都踢成2：2，未能分勝負。故此，在這種極端的情況下，曼城及利物浦要踢多一場冠軍附加賽，決定今季英超錦標誰屬。