吊燈籠行山｜烏蛟騰起步經芬箕托登頂　東脊落山俯瞰最美景色

這幾天天晴。雖只有微風，但也要爭取時間去行山了。天文台預測明天便開始下雨。雨季來了。根據以往經驗，五月中應該會是雨天，一直到六月尾才會再穩定天晴了。

（出發日期：2020年5月17日）



早知有一條山徑從烏蛟騰直上降下坳山火瞭望台。今日便去看看。到山火瞭望台再作決定，是否會去吊燈籠。天氣熱，去吊燈籠會頗辛苦。

▼按圖看清路線及沿途風景，經芬箕托登吊燈籠👇👇👇

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看完風景，便走東脊落山。途中路分兩條，一條落犁頭石古道，另一條去三椏村。最後跟著明顯的路徑，走下犁頭石古道。有機會才走另一條吧。

▼按圖看清路線及沿途風景，從東脊落古道回烏蚊騰👇👇👇

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今天只是走了一小圈，不足十公里。兩點十分到大埔一間酒樓飲茶。

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】