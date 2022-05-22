吊燈籠行山｜烏蛟騰起步經芬箕托登頂 東脊落山俯瞰最美景色
撰文：山水小組
出版：更新：
這幾天天晴。雖只有微風，但也要爭取時間去行山了。天文台預測明天便開始下雨。雨季來了。根據以往經驗，五月中應該會是雨天，一直到六月尾才會再穩定天晴了。
（出發日期：2020年5月17日）
早知有一條山徑從烏蛟騰直上降下坳山火瞭望台。今日便去看看。到山火瞭望台再作決定，是否會去吊燈籠。天氣熱，去吊燈籠會頗辛苦。
▼按圖看清路線及沿途風景，經芬箕托登吊燈籠👇👇👇
+66
看完風景，便走東脊落山。途中路分兩條，一條落犁頭石古道，另一條去三椏村。最後跟著明顯的路徑，走下犁頭石古道。有機會才走另一條吧。
▼按圖看清路線及沿途風景，從東脊落古道回烏蚊騰👇👇👇
+60
今天只是走了一小圈，不足十公里。兩點十分到大埔一間酒樓飲茶。
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
吊燈籠行山路線｜烏蛟騰登頂落三椏村午膳 苗三古道回程滿載而歸吊燈籠行山路線｜烏蛟騰上南脊登頂有難度 賞印塘風光經谷埔下山紅石門行山｜烏蛟騰出發探索迷椏走廊 走過荊棘草叢闖赤紅海岸新手行山心得｜烏蛟騰行石砌古道來回三椏村 集溪澗竹林海岸靚景大埔行山｜元墩下起步上燕岩登走馬崗 走錯方向落梧桐寨萬德苑沙田行山｜火炭起步登狗肚山俯瞰海景 上鹿山巧遇神秘洞穴
【本文獲「山水小組」授權轉載。】