前利物浦名將史卡迪爾結束21年球員生涯　難忍痛楚聽從理智決定

曾效利物浦多年的中堅史卡迪爾（Martin Skrtel）宣布掛靴，結束21年球員生涯。現在斯洛伐克球會泰拿華斯巴達效力的史卡迪爾表示，在痛楚的折磨下，甚至影響日常生活，不能再聽從內心繼續踢波，需要跟隨理智決定退役。



37歲的史卡迪爾周二宣布，踢完周末最後一場聯賽後便掛靴。他解釋，傷患的痛楚不但影響踢波，連日常生活都有問題。他說：「我不記得有那一天不感到痛楚。近幾個月，我每次訓練都是服用止痛藥或打止痛針。」

史卡迪爾現效斯洛伐克球會泰拿華斯巴達。（Twitter）

他續說：「我跟兒子散步100米路都有問題。痛楚的感覺實在太差了！在跑步、跳躍及撞擊時，情況更嚴重，但這些都是踢波要做的動作。故此，對杜納斯卡（Dunajska）的比賽會是最後一場，不但是我在斯巴達的最後一場，更是我職業生涯的最後一場。」

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史卡迪在2001年出道，至今在球壇打滾21年，4次獲得斯洛伐克足球先生。他說：「我難以想像人生沒有足球會是怎樣一回事，但是這候跟隨理智而非內心。健康是最重要的。我未來還有人生，而我希望可以過得有質疑，而不是跟痛楚共存。」

史卡迪爾為斯洛伐克上陣104次，攻入6球。（Getty Images）

這位前斯洛伐克國腳在2004年加盟辛尼特，到2008年轉投英超的利物浦，踏上職業生涯的高峰。到2016年，他離開利物浦，踢過費倫巴治、阿特蘭大及巴沙克舒希，至去年落葉歸根，回到斯洛伐克落班。他原本打算在國內踢多幾年，但傷病折磨下，決定今年退役。