英超｜謝拉特幫利物浦奪冠極渺茫？　曼聯名宿：維拉球員會恥笑他

英超爭標大戰，利物浦與曼城再一次鬥到最後一輪，偏偏「藍月亮」在煞科戰跟前紅軍隊長謝拉特領軍的阿士東維拉碰頭，「謝拉特幫紅軍奪冠」的構想不逕而走。

然而從維拉對曼城的往績，這構想要實現似乎頗有難度；曼聯名宿加利尼維利也認為這想法「可笑」。



37輪英超過後，利物浦繼續落後曼城1分，煞科日若然紅軍在主場擊敗狼隊、而阿士東維拉能作客令曼城失分，利物浦便能奪得聯賽冠軍；加上維拉除了由謝拉特領軍，陣中也有曾效力紅軍多年的菲臘比古天奴，就連現任利物浦隊長佐敦軒達臣，今晨（18日）擊敗修咸頓後也打趣道：「也許我會給謝拉特打個電話，希望他能幫幫我們！」

謝拉特曾是利物浦隊長，球員生涯一次「世紀跣腳」令聯賽冠軍溜走，不少球迷都期望他可以另一身份助紅軍奪冠。（Getty Images）

這說法當然是半開玩笑，但當中也難免有利物浦球會及球迷的期望。然而從客觀因素看來，維拉要令曼城失分絕非易事，除了實力差距，維拉周四深夜也要先鬥般尼，星期日再踢煞科戰，相對以逸待勞的曼城而言難免輸蝕，再加上維拉近8次與曼城交手全敗，要在曼城身上取分的希望實在渺茫。

曼城對阿士東維拉往績大大佔優。（Getty Images）

阿士東維拉對曼城近8次交手結果：

2021年12月2日 英超 阿士東維拉 1：2 曼城

2021年4月21日 英超 阿士東維拉 1：2 曼城

2021年1月21日 英超 曼城 2：0 阿士東維拉

2020年3月2日 聯賽盃 阿士東維拉 1：2 曼城

2020年1月13日 英超 阿士東維拉 1：6 曼城

2019年10月26日 英超 曼城 3：0 阿士東維拉

2016年3月5日 英超 曼城 4：0 阿士東維拉

2016年1月30日 英超 阿士東維拉 0：4 曼城

加利尼維利認為阿士東維拉會幫助利物浦的說法貽笑大方。（Getty Images）

對於「謝拉特助利物浦奪冠」的說法，曼聯名宿、現任球評的加利尼維利也直言「可笑」：「我完全不覺得這說法可取，事實是，無論如何他也會燃起球隊的鬥志。信我吧，維拉球員才不會在意星期日的對手是誰，他們跟利物浦之間沒任何情感上的聯繫。」

「謝拉特不可以跟球員說：『我是利物浦名宿，你們必需要為紅軍而贏出這場比賽。』否則球員只會恥笑他！所以這個謝拉特幫利物浦的論調，根本毫無道理，也不會發生。」