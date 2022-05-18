英超︱南野拓實罕有踢足全場 入球效率更勝C朗 獲高普送鼓勵
撰文：袁志浩
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利物浦周二晚作客反勝修咸頓2：1，力追至僅落後榜首曼城1分，保住奪冠希望。
今季大部份時間坐後備的日本球員南野拓實，這場罕有獲派正選上陣，並取得入球，其效率竟比C朗拿度更高。
紅軍今仗輪換9名球員，其中日本前鋒南野拓實更是相隔515日後再為利物浦於英超踢正選；他對上一次在英超擔正，也已經要數到去年5月，當時效力的正是今場對手修咸頓。
南野最終沒有令領隊高普失望，他27分鐘窄位抽入為球隊完半場前追平，助球隊最終取得寶貴3分。這名前鋒今場罕有地踢足全場，4射兩中取得1個入球；而連同此仗在內，南野今季於各項賽事上陣24次，便已錄得10球進帳，是隊內第5名入球上雙的球員。
更厲害的是相比起其餘4人——穆罕默德沙拿（30球，3892分鐘）、沙迪奧文尼（22球，3758分鐘）、迪亞高祖達（21球，3489分鐘）及羅拔圖法明奴（11球，1771分鐘），南野的總上陣時間只得1008分鐘。
這意味他今季平均約每101分鐘便攻入1球，這甚至比曼聯球星C朗拿度（每134分鐘入1球）的效率來得更高。據另一項統計，南野拓實今季射門只中框11次，卻已有10個入球，其射門轉換率超過9成，同樣十分驚人。加上南野今季在兩項利物浦奪冠的盃賽——聯賽盃及足總盃——均是神射手，也證明了這位日本前鋒的效率。
高普賽後主動擁抱南野，向他送上鼓勵，受訪時也直言：「南野沒有獲得更多出場機會，猶如一種犯罪。」
不過，他表示對球隊現狀感到十分滿意，「不讓球員出場是很困難的事，但我喜歡球隊有選擇，那就像我有空間將一架法拉利放在車房，一讓它出來就會有好表現。球員今日的表現令我很高興、感動，這班人太特別，太美好了。」
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