乒乓球｜涉性騷擾美國隊張安 田志希教練世乒賽前遭逐出境

據《韓聯社》消息指，上月美國世乒賽開賽前，韓國隊一名中國籍教練在抵達美國後隨即被驅逐出境，理由是該名教練曾有性騷擾前科。有指該教練在今年一月於成都集訓期間，性騷擾美國名將、本屆世乒賽混雙銅牌得主張安。



據韓媒報道，今年一月韓國隊代表田志希獲邀到成都乒乓球培訓中心，參加為期一周的中國隊特訓。當時中國隊冬訓的成員除田志希與美國的張安外，還有港將杜凱琹、中華台北名將鄭怡靜、鄭佳奇等球手受邀一起訓練。

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韓國隊代表田志希（右一）在一月獲邀到成都參加中國隊特訓，港將杜凱琹亦有參與。（網上圖片）

田志希在韓國效力於「浦項製鐵」，該球會為田志希從中國聘請一名男教練，這名教練當時也在成都乒乓球培訓中心一起參加這次集訓。

據悉，該中國籍教練性騷擾一名美國球手，後者不甘受辱便向美國乒協報告此事。時至11月美國世錦賽，田志希教練隨隊赴美，結果入境時被美方驅逐。有指美國乒協通知了韓國乒協，若該教練不立即離境，侯斯頓警方將對他提起訴訟。

美籍華裔球員張安向美國乒協報告，在集訓時遭性騷擾。（Getty Images）

《韓聯社》全文僅以「ABC」代號稱呼，並沒有指出當事人姓名，不過由於今年中國乒協邀請集訓的韓國選手僅得田志希、美國球手只有張安，因此在網路上引起熱論。

韓國乒協主席金澤洙直言：「我認為事情很嚴重，會調查判斷是否必要進一步處理。」