歐霸盃決賽｜法蘭克福隊長早段負傷堅持作賽 血流披面領獎牌
撰文：趙子晉
出版：更新：
法蘭克福稱霸歐霸盃，隊長施巴斯坦洛迪高舉冠軍獎盃時，看到頭上有血跡。這名鐵血隊長開賽早段已硬接一招，縱然浴血球場，依然「頂硬上」踢足90分鐘。決賽這種主要場合，怎能輕言放棄，洛迪其後更是血流披面領獎。
法蘭克福隊長施巴斯坦洛迪（Sebastian Rode）開賽早段與格拉斯哥流浪的隆特史譚爭奪「五五波」，洛迪以頭頂時，隆特史譚舉腳過高，鞋底踩中這名法蘭克福隊長的頭部，頭頂立即流血，但球證依然沒有表示。
出戰歐霸決賽，機會難逢，洛迪整件球衣也是血跡，其後接受軍醫治理，再換上另一件球衣後如常作賽。這名鐵血隊長末段退下火線，結果球隊最終互射12碼力克對手，一搔逾四十年之癢。
洛迪在領獎時帶領球隊，以隊長身份高舉獎盃，當時他脫去頭上的繃帶，可以清楚看到他頭上的傷口，在領取獎牌時更血流披面。洛迪透過社交網站展示自己的傷口，並直言重點是奪冠，其他一切也沒有所謂。
縱然開賽早段已負傷上陣，這名鐵血隊長賽後表示沒有大礙，更令他想起2014年的世界盃決賽，「我直接就站起來，沒有問題，這只是個傷口。我立即想起舒韋恩史迪加在2014年世界盃決賽，他也是踢到流血，這是好的預兆。」
為球隊創下歷史，洛迪坦言是全隊的功勞外，球迷也是功不可沒，「球隊發揮超乎想像，我們值得這個冠軍。我們收到球迷滿滿的支持，所以如今可以與他們慶祝勝利的滋味。」
英超今周直播賽程：
更多歐霸相關報道：
歐霸盃決賽｜激戰至互射12碼 法蘭克福５：４挫格拉斯哥流浪奪標歐聯擴軍至36隊 歐洲足協否決憑往績入閘 英超加位可靠齊心合力歐霸｜格拉斯哥流浪主場力克萊比錫躋決賽 沒有謝拉特照闖高峰歐霸｜韋斯咸十人應戰憾負無緣決賽 莫耶斯窩利洩忿被逐歐霸盃｜法蘭克福雙殺韋斯咸出線 決賽對格拉斯哥流浪歐霸｜韋斯咸主場失利不敵法蘭克福 查洛保雲變「地獄黑仔王」歐霸4強｜法蘭克福繼續神奇 作客２：１挫韋斯咸拔頭籌英超｜韋斯咸葛特蘇馬虐貓案下月底上庭 足球員親弟同被控歐霸盃｜效忠韋斯咸18年首闖歐戰4強 盧保更衣室落淚感動全球一文睇清歐聯、歐霸、歐協聯四強形勢 英超表現最佳四路進軍