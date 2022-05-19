歐霸盃決賽｜法蘭克福隊長早段負傷堅持作賽　血流披面領獎牌

法蘭克福稱霸歐霸盃，隊長施巴斯坦洛迪高舉冠軍獎盃時，看到頭上有血跡。這名鐵血隊長開賽早段已硬接一招，縱然浴血球場，依然「頂硬上」踢足90分鐘。決賽這種主要場合，怎能輕言放棄，洛迪其後更是血流披面領獎。



法蘭克福隊長施巴斯坦洛迪（Sebastian Rode）開賽早段與格拉斯哥流浪的隆特史譚爭奪「五五波」，洛迪以頭頂時，隆特史譚舉腳過高，鞋底踩中這名法蘭克福隊長的頭部，頭頂立即流血，但球證依然沒有表示。

隆特史譚舉腳踢中洛迪的頭部。（Twitter截圖）

出戰歐霸決賽，機會難逢，洛迪整件球衣也是血跡，其後接受軍醫治理，再換上另一件球衣後如常作賽。這名鐵血隊長末段退下火線，結果球隊最終互射12碼力克對手，一搔逾四十年之癢。

洛迪在領獎時帶領球隊，以隊長身份高舉獎盃，當時他脫去頭上的繃帶，可以清楚看到他頭上的傷口，在領取獎牌時更血流披面。洛迪透過社交網站展示自己的傷口，並直言重點是奪冠，其他一切也沒有所謂。

洛迪透過社交網站直言，為了奪冠，受傷也沒所謂。（Instagram截圖）

縱然開賽早段已負傷上陣，這名鐵血隊長賽後表示沒有大礙，更令他想起2014年的世界盃決賽，「我直接就站起來，沒有問題，這只是個傷口。我立即想起舒韋恩史迪加在2014年世界盃決賽，他也是踢到流血，這是好的預兆。」

為球隊創下歷史，洛迪坦言是全隊的功勞外，球迷也是功不可沒，「球隊發揮超乎想像，我們值得這個冠軍。我們收到球迷滿滿的支持，所以如今可以與他們慶祝勝利的滋味。」

洛迪領獎時，頭部的傷口再度流血。（Getty Images）

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