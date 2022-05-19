游泳客注意︱石澳泳灘、清水灣第二灣大浪掛紅旗　市民勿前往游泳

康文署今日（19日）早上宣布，由於大浪關係，港島南區的石澳泳灘及西貢區的清水灣第二灣泳灘再度懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

政府早前宣布放寬社區距離措施，康文署的泳灘在5月5日重開，康文署38個公眾游泳池已由5月12日至16日陸續重新開放。



石澳因大浪掛紅旗，市民勿到該處游泳。（廖雁雄攝）

5月5日起康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心已重新開放。當中15個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務。除上述15個刊憲泳灘外，其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。由5月5日起市民在康文署室外運動場所進行運動可以不佩戴口罩。

沙灘重開｜15個康文署泳灘5.5提供救生員服務 曬太陽記得戴口罩

康文署38個公眾游泳池已由5月12日至16日陸續重新開放。因應第二階段放寬社交距離措施5月19日起實施，市民在室內體育處所運動時亦不必佩載口罩。

石澳因大浪掛紅旗，市民勿到該處游泳。（資料圖片）