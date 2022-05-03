跑步｜戶外運動周四起毋須戴口罩　郊野公園適用　泳池終於開放

跑友，準備除罩喇！

行政長官林鄭月娥今早（3日）宣布進一步放寬防疫措施，數項有關運動的措施將於後日（5日）放寛。市民在戶外劇烈運動，以及郊野公園遠足期間，都不用戴口罩。



林鄭月娥在出席行政會議前表示第一階段放寛防疫措施後，疫情未有反彈，喜見確診數字繼續下降。政府認為適宜繼續放寬措施，逐漸讓市民生活回復正常。她宣布本周四起重開游泳池、泳灘及水上樂園等，市民在戶外劇烈運動及到訪郊野公園，都可以脫下口罩。

戴罩跑步經常被口罩「封鼻」，焗促感覺令人不適。周四起可以脫下。（資料圖片）

政府在2月因疫情反彈，再次收緊口罩令，跑友與山友練習都要戴上口罩。呼吸受阻，面紅耳赤，相當辛苦。林鄭月娥在3月中曾預告運動戴口罩的規定，將於第2階段放寬時解除。本周四開始，跑友終於不用「戴住跑」，改為「袋住跑」，跑步「條氣都順啲」！



除跑步外，各項戶外運動同樣適用，熱愛籃球、網球、足球、羽毛球人士，終可口罩落場打波。

到郊野公園遠足，可以「無障礙」呼吸新鮮空氣。（資料圖片/顏銘輝攝）

在之前的《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）中，身處郊野公園及進行室外體能活動本來可獲豁免戴口罩。政府在2020年7月的第3波疫情時曾收緊口罩令，身處室內及室外公眾地方必須戴口罩，做運動不獲豁免。

隨疫情好轉，政府在2020年8月28日放寬口罩令，在室外進行體能運動及郊野公園範圍可以「除罩」。