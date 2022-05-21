西甲｜皇馬煞科戰恭迎國王盃冠軍　貝迪斯接受掌聲後隨即列隊贈興

各地聯賽進入尾聲，不少早已決出冠軍，煞科戰獲對手列隊歡迎。西甲冠軍皇家馬德里凌晨獲得相同待遇，而且場面「加倍」和諧。

皇馬在煞科戰主場面對應屆西班牙國王盃得主貝迪斯，做足禮數，列隊歡迎。貝迪斯面對聯賽盟主，同樣相敬如賓，列隊歡迎，因而出現有趣一幕。



兩軍賽前形勢，使今仗變成例行公事。皇馬已封王，心在月底歐聯決賽，第5的貝迪斯亦穩奪來季歐霸席位。

我恭喜您。（Getty Images）

皇馬在今仗一盡「地主之誼」，領隊安察洛堤與麾下排成兩行，列隊歡迎貝迪斯眾將出場。貝迪斯球員穿過皇馬隊列後，沒有四散，而是在中圈附近組成另一隊列，歡迎西甲冠軍皇馬。於是，皇馬球員拍掌完畢，隨即走過貝迪斯隊列，接受掌聲。

您又恭喜我。（Getty Images）

相比早前馬體育拒絕在打吡戰為皇馬列隊，今仗氣氛可謂樂也融融，賽果亦然。兩軍互交白卷，握手言和。皇馬在下半場中段換入馬些路及艾斯高，讓他們向球迷告別，二人均在完季後離隊。貝迪斯則創下紀錄，成為西甲首支球隊，連續5季作客皇馬都不失球。

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