西甲｜皇馬狂數利雲特6蛋送對手降班　賓施馬建功追平魯爾紀錄

撰文：趙子晉
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提早4輪西甲封王的皇馬，餘下賽程已變例行公事，但同樣無欺場，主場6球大炒利雲特。隊長賓施馬亦有進賬，更追平皇馬名宿魯爾的入球紀錄。

提早封王的皇馬，即使聯賽已變例行公事，但依然沒有「揸流攤」，主場鬥包尾的利雲特，主力如常披甲，賓施馬夥拍雲尼斯奧斯及洛迪高攻堅。

皇馬中場大腦莫迪歷擺脫對手後，妙傳予費蘭特文迪建功，13分鐘先拔頭籌，為大勝掀起序幕。6分鐘後，賓施馬接應雲尼斯奧斯傳中，飛頂頭槌破網，攻入效力皇馬的第323球，追平名將魯爾的入球紀錄，並列史上第2位。

賓施馬攻入皇馬生涯的第323球，成為史上第2入球多的球員。（Getty Images）

利雲特的防線無法抵擋皇馬，莫迪歷右路地波傳中，洛迪高入楔建功。「魔笛」完半場前再造就雲尼斯奧斯門前得手，交出助攻帽子戲法，皇馬半場輕鬆領先4：0。

賓施馬瀟灑推過利雲特門將，再造就雲尼斯奧斯輕鬆建功。（美聯社）

皇馬換邊後未有留手，賓施馬再接應莫迪歷妙傳，面對利雲特門將連番假動作再推過對方，橫傳雲尼斯奧斯再下一城，這名巴西翼鋒末段以速度突破，殺入禁區再建功，職業生涯首度「戴帽」，結果皇馬6球大勝利雲特。

雲尼斯奧斯生涯首度連中三元。（美聯社）

利雲特以29分敬陪末席，就算未來兩輪全勝，因為與卡迪斯的對賽成績錄得一和一負，篤定護級失敗，成為今季西甲首支降班的隊伍。

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