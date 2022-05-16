西甲｜蘇亞雷斯淚別馬體會　球迷歡送：多謝你令我們成為冠軍

35歲的蘇亞雷斯告別馬德里體育會，在主場球迷的歡呼下，不禁淚灑球場。



蘇亞雷斯被換走後，在後備席上哭起來。（Twitter）

馬體會宣布，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯不會再續約，將於今夏以自由身離隊。在周四對西維爾的比賽，將是蘇亞雷斯最後一次披上馬體會球衣於主場比賽。他正選上陣，沒有入球，踢到65分鐘被換離場，享受主場球迷的歡呼與掌聲。有球迷拉起橫額，上面寫住：「多謝你令我們成為冠軍。」在這種氣氛下，蘇亞雷斯不禁流下男兒淚，回到後備席時，情緒仍然激動，拿住衣物掩頭哭起來。最後這場比賽馬體會與西維爾踢成1：1。

Luis Suarez was emotional after subbing off in his last home game for Atleti 🥺.As e says Goodbye to Atletico pic.twitter.com/GvDk8xEQlf — Sportainment TV (@violencelord1) May 15, 2022

蘇亞雷斯在2020年由巴塞隆拿轉投馬體會，兩年來為球隊上陣82場，攻入34球，交出6次助攻，上季更為球隊贏得西甲冠軍。上季，他是馬體會的必然主力，西甲30次正選，攻入21球，但今季逐步淡出，聯賽正選跌到20次，當中有15次被換離場，而後備入替就有14次，入球有11球。

暫時未知蘇亞雷斯的下一站，有傳美職聯球隊有意羅致，但他希望繼續留在歐洲，保持狀態參加世界盃，亦不排除他會回家鄉烏拉圭落班。

球迷拉起橫額，多謝蘇亞雷斯。（Twitter）

另一位即將離隊的馬體會球員是中場赫達靴里拉，這位32歲墨西哥球員效力了3年，已落實今夏轉投美職聯的侯斯頓戴拿模。他在今場對西維爾於78分鐘後備入替，上演了主場告別戰。他跟蘇亞雷斯的最後一場馬體會比賽，是下場作客皇家蘇斯達的西甲。