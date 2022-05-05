歐聯4強｜沙拿未忘2018決賽傷痛回憶　皇馬一出線即出帖宣戰

歐聯決賽上演2018年翻版，英超的利物浦大戰7屆歐聯冠軍、西甲皇家馬德里。4年前決賽，紅軍盡是傷痛經歷，球迷必定記憶猶新，傷者亦然。

利物浦當家射手沙拿在當年決賽受傷而早早離場，眼巴巴看着球隊落敗。這筆帳記在心頭，是時候算一算。決賽戲碼確定，「法老王」立即宣戰。



四強次回合皇馬在極度劣勢下後來居上，補時扳平總比數，復於加時反勝，淘汰曼城。決賽將於本月底在巴黎聖但尼球場上演。

沙拿揚言要報仇。（twitter）

皇馬淘汰曼城後一小時，沙拿即在社交媒體Twitter發帖，上載3張前晚準決賽次回合反勝維拉利爾的照片，有自己的獨照，也有他助攻隊友法賓奴之後慶祝的場面。帖文只有一句：「我們要算帳」（We have a score to settle）。

沙治奧拉莫斯（左）這一下，不少人認為是陰招。（Getty Images）

沙拿那筆舊帳，是2018年決賽1：3不敵皇馬一役。他正選出場僅31分鐘，遇上皇馬隊長沙治奧拉莫斯攔截，被對方箍着手而跌倒，肩膊脫臼退下火線。他看着球隊在下半場落後、扳平，最終落敗，未能出力，難怪心裏留下烙印。

沙拿在2018年決賽未能盡情發揮，期待今年決賽復仇。（Getty Images）

4年人事幾番新，仇家見面，早已面目全非。當天被拉莫斯撞至腦震盪卻未退下火線，兩次嚴重失誤導致紅軍輸掉比賽的門將卡列奧斯，自始未為紅軍上陣，利物浦由巴西門神艾利臣把守最後一關。

領導皇馬防線多年的拉莫斯，亦已離開班拿貝，轉投巴黎聖日耳門麾下。決賽地點正好在巴黎上陣，這位皇馬前隊長假如親自入場見證舊東家與利物浦再次對決，必成焦點。