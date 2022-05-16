法甲｜麥巴比屈機數據獲選最佳球員 透露6月前一定交代未來去向
撰文：顏銘輝
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究竟基利安麥巴比下季會踢哪一間球會？麥巴比在周日出席法國職業足球員聯會的頒獎禮，他表示一切快將落實，會在6月代表法國踢國際前公布。外界盛傳麥巴比最有可能以自由身加盟皇家馬德里。
23歲巴黎聖日耳門前鋒麥巴比，獲頒法甲最佳球員，這是他第3次獲得這個獎項。他與PSG的合約下月屆滿，一直未有續約。被問到來季去向時，麥巴比說：「我不能透露未來去向，但你們很快會知道……這已經接近成事。現在不是最適合的時刻，但我已經接近作出決定。」
很快究竟有幾快？麥巴比補充，大家在6月前一定會知道他的去向。他說：「在我6月到法國國家隊報道前，我會正式公布未來去向的決定。」法國會在6月初出戰幾場歐國聯。
麥巴比今季法甲攻入25球，交出16次助攻，兩項數據皆列聯賽之首。據報，麥巴比的去向不外乎兩個選擇，一是續約PSG，另一是轉投皇馬。
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