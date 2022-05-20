足球轉會｜夢想定權力？PSG開瘋狂條款留麥巴比 皇馬擔心佢轉軚
撰文：顏銘輝
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法國前鋒基利安麥巴比去向，相信在接下來的周日有定案。法國《隊報》稱麥巴比將於下周日（22日）的一個足球節目中，宣布來季效力的球會。儘管之前的報道指麥巴比勢投皇家馬德里，但近日麥巴比到訪卡塔爾，獲巴黎聖日耳門高層開出豐厚條件挽留，未知這位23歲射手會否「轉軚」留隊。
PSG會在本周末（21日）出戰今季最後一場比賽，法甲主場對梅斯。《隊報》等多間法國傳媒透露，麥巴比待PSG今季各有比賽完結後才定去向，並計劃於當地時間翌日上午11時的一個足球節目中宣布決定。
麥巴比的夢想是加盟皇馬，挑戰歐聯冠軍，之前的報道指，麥巴比加盟皇馬已是塵埃落定，口頭答應各項條款，只欠簽約。西班牙《馬卡報》稱，麥巴比開出2億歐元簽字費，最後雙方在1.3億歐元達成協議，而在肖像權方面，皇馬會長佩雷斯作出讓步，給予麥巴比超過60%的肖像權收入，百分比高於當年的C朗。
然而，PSG上下渴望留住麥巴比，更開出超乎想像的待遇，令他重新考慮，暫時未有傳媒肯定他的最後決定。英國《天空體育》表示，PSG為麥巴比開出約1億鎊的簽字費，而人工就加倍至月薪400萬鎊，令他成為全球最高薪的球員。
最令麥巴比心動，也是最令人震驚的是，據報PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）願意給予麥巴比尤如半個班主的待遇。若麥巴比同意續約，他會由下季起成為PSG整個體育發展計劃的話事人，決定所有球員及教練的去向。
在PSG充滿誠意及破天荒的條款下，西班牙傳媒透露，皇馬高層也擔心麥巴比被PSG的瘋狂待遇所吸引而改變主意。麥巴比的團隊仍在考慮加盟皇馬，還是接受PSG的新約。
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