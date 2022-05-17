麥巴比與皇馬傾妥個人條款　人工不及留PSG　與賓施馬組無敵鋒線

巴黎聖日耳門球星麥巴比（Kylian Mbappe）被指已與西甲班霸皇家馬德里傾妥個人條款，將簽約5年。

這位23歲法國球星與皇馬扯上關係已久，PSG一直想盡辦法留住他，拖已今季合約屆滿在即，料將自由身離隊。加盟皇馬是麥巴比夢寐以求，更可與國家隊大師兄賓施馬合組一條威力驚人的超級前鋒線。



23歲巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與皇馬傾妥個人條款。（Getty Images）

體育網媒《The Athletic》報道，麥巴比已經同意皇馬開出的個人合約條款。他尚未正式動筆簽約，PSG仍在盡力挽留，嘗試令他回心轉意。

麥巴比跟PSG的合約今年6月屆滿，到時可自由身免費離隊。PSG一直想盡辦法希望留住這位超級巨星，尤其今年底卡塔爾世界盃舉行在即，球會由卡塔爾王室持有，不惜一擲千金為他開出天價人工續約兩年，另加1.5億歐元簽字費，傳聞令身為麥巴比經理人的父母十分心動。

不過皇馬方面一路對麥巴比加盟充滿信心，認定只要球季一完，便可免費等到銀河艦隊新一員。消息指，皇馬開出的人工，及不上PSG所提出的新約。

麥巴比加盟皇馬後，將可與國家隊師兄賓施馬合組強大鋒線。（Getty Images）

法甲球季完成後，麥巴比6月初會與法國隊會合備戰歐國聯，皇馬預期在此之前會公布麥巴比加盟的消息。西班牙足球轉會達人巴拉基（Guillem Balague）稱，「皇馬有信心之前已傾妥的個人條款會獲得尊重，即使PSG開出1.5億簽字費後，麥巴比曾嘗試要求皇馬加碼。」

「在此之後，尚待落實的只有肖像權和其他附帶合約細節，皇馬堅稱個人條款應受尊重。他們有信心麥巴比跟法國隊會合前，便會落實加盟。每當PSG一方有新故事推出時，皇馬的信息均是『不用擔心』」，巴拉基說。據西班牙《馬卡報》稱，麥巴比將與皇馬簽下一紙5年長約。

麥巴比被視為C朗拿度和美斯「雙王年代」後的球王接班人，他為PSG上陣141次攻入116球，速度、射術兼備。自2017年由摩納哥加盟PSG以來已5次贏得法甲冠軍，並領軍殺入2019/20歐聯決賽，可惜不敵拜仁慕尼黑飲恨。在國家隊，他為法國贏得2018世界盃以及2021歐洲國家聯賽（歐國聯）冠軍。

皇馬有意撬走麥巴比的傳聞，過去幾年不絕，上去皇馬更曾兩度出價，均與PSG打回頭。今季歐聯兩軍在16強硬撼，PSG即使擁有美斯、尼馬和麥巴比，後者更梅開二度，依然被皇馬淘汰出局。PSG主帥普捷天奴上月被問及麥巴比的前途時，仍堅稱以他所知「麥巴比來季100%會留在PSG」。