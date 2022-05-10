足球熱話｜麥巴比現身馬德里　獲皇馬球迷留言歡迎　結局卻非所想

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）轉會皇家馬德里的傳聞無日無之，他昨天（9日）真的現身在馬德里，但當皇馬球迷為此興奮不已時，卻遭大潑冷水。



麥巴比完約在即，但他對自己的去向一直三緘其口，有傳他雖希望加盟皇馬，但巴黎聖日耳門開出超高薪留人，加上掌管PSG的卡塔爾皇室希望到11月的世界盃時，麥巴比仍是巴黎的球員，令他遲遲未能決定未來。

昨日，這名23歲法國前鋒被拍到在馬德里街頭現身，惹來皇馬球迷議論紛紛，幻想他是否到馬德里跟皇馬方面商談轉會事宜。不過「真相」很快水落石出，未幾，麥巴比分享了自己與隊友阿舒拉夫的合照，並寫道：「放假了」。

隨後，西班牙電台COPE的記者Melchor Ruiz也發文道：「皇馬方面是由COPE的報道才知道麥巴比身在馬德里，他們今天沒有跟球員會面，也沒有約見球員或是其代表。」不過也有球迷不心息，指他有可能是想趁機先了解一下馬德里的生活，麥巴比的照片亦引來不少皇馬球迷留言表示「歡迎」。到今日（10日）他再在限時動態分享自己身在私人飛機上的照片，似乎已經離開。