法甲｜麥巴比發文解釋留PSG原因　感激皇馬更像派「好人卡」

麥巴比的轉會「大龍鳳」終告一段落，舊愛與新歡之間，這名法國球星拒絕皇家馬德里，決定留效巴黎聖日耳門。麥巴比透過社交網站向皇馬派「好人卡」，強調自己依然是皇馬球迷，並解釋留隊原因。



麥巴比今夏與巴黎聖日耳門約滿，遲遲未公布去向，盛傳這名法國球星甚有可能離開法甲。不過，劇情峰迴路轉，麥巴比周日（22日）宣布與PSG續約至2025年，《天空體育》指其簽字費高達1億英鎊。

皇馬追逐麥巴比多時，臨門一腳「撻Q」，會方非常錯愕，有指主席佩雷斯因而非常憤怒。

PSG傾盡所有留住麥巴比 不是瘋了而是卡塔爾面子工程

傳麥巴比僅以簡單短訊拒絕皇馬 重提自小已是皇馬球迷

麥巴比「轉軚」決定留效PSG。（美聯社）

麥巴比日前透過社交網站發文，解釋為何與PSG續約：「法國是我的家﹑我的出生地，我十分高興能夠留在巴黎，這裏給予我繼續追逐夢想的機會，我有信心在巴黎我可以繼續成長，並贏得更多錦標。同時感激主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）的信任﹑聆聽及耐心。」

麥巴比在發文中特意感激PSG主席的聆聽及耐心。（美聯社）

麥巴比在文中同樣提及皇馬主席佩雷斯，親自承認與皇馬曾經有接觸，並向佩雷斯道歉：「我在此要衷心感謝皇馬及他們主席佩雷斯，被一間如此偉大的球會垂青，我感到十分榮幸，我明白他們感到失望，我也將在歐聯決賽繼續為皇馬打氣。」

西班牙體育記者早前指麥巴比透過Whatsapp向佩雷斯透露不會加盟，同時表示自己是皇馬球迷。麥巴比這篇發文，再度強調自己支持皇馬，與其說是道歉，更加像送贈皇馬的「好人卡」。

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