01球評︱PSG傾盡所有留住麥巴比　不是瘋了而是卡塔爾面子工程

當全世界靜待麥巴比今夏約滿離開巴黎聖日耳門（PSG），法甲煞科日上演出乎意料一幕——麥巴比宣布續約PSG 3年，這位法國星賽前笑着高舉印上「麥巴比2025」的球衣，把皇馬和整個西班牙球壇氣炸了肺。

一看PSG為留住麥巴比所付出的一大筆帳，天價合約、簽字費和經理人佣金全是不計成本，看似瘋狂，背後是卡塔爾為2022世界盃搭建的形象工程一部分。



麥巴比續約至2025年。（美聯社）

PSG獨特營運模式

足球會經營之道，在球員方面不外乎低買高賣、善價而沽，背靠卡塔爾政府的PSG，偏偏反其道而行，先在2017年以新世界紀錄轉會費2.22億歐元從巴塞隆拿買入巴西巨星尼馬，紀錄保持至今，繼而在2018年，再以1.8億歐元買入麥巴比，金錢多得彷彿用之不盡。

付出難與收入正成比，即使輕鬆橫掃本土錦標，他們最大目標始終是歐聯，上季他們簽入美斯，與麥巴比和尼馬組成強大前鋒線，可惜依然再次與歐聯獎盃擦身而過，16強僅負皇馬出局。過去幾年，麥巴比一直與皇馬「眉來眼去」，自稱從小已是皇馬球迷，他的合約本在今年夏天到期，皇馬去年已出手想將他收歸旗下，他們打動到麥巴比，打動不到PSG放行。

PSG坐擁麥巴比、美斯和尼馬的豪華鋒線，依然贏不到歐聯。（Getty Images）

行父母政策 天文數字續約

去年夏季轉會窗最後一天，皇馬願意付出2.3億歐元收購，並預備向麥巴比付出一筆1.3億歐元簽字費， 以及稅後2400萬歐元年薪。如此驚人數字，PSG依然不為所動。他們明知麥巴比一心想走，仍拒絕放人。到麥巴比打算「磨爛蓆」待到約滿自由身走人，並在今年2月與皇馬傾妥個人條款，PSG一樣不放棄，並轉向他父母埋手。

麥巴比由父母擔任經理人，PSG開出難以拒絕的條件——年薪2500萬歐元（約周薪48萬歐元）之上，另加1.8億歐元簽紙費，以及5000萬歐元經紀佣金。全部都較皇馬開出的更豐厚，還可淨袋半億佣金。早前已傳出麥巴比的父母希望兒子留隊，原本個心已飛向西班牙的麥巴比亦一改口風，稱未為前途下決定，「我未決定，有一些新的因素要考慮。哪些因素？就是新的因素。」

足球界傳統智慧是，沒有任何球員較球隊本身重要，強如C朗拿度，也在33歲之年被皇馬踢走，賺回1億歐元轉會費。為巴塞單天保至尊多年的美斯，也未能留在魯營高掛球靴。PSG為了麥巴比，卻再次做出一反傳統的做法，因為他們留人原因，不止為金錢和榮譽，背後另有目的。

卡塔爾為宣傳2022世界盃不惜工本，重金禮聘大量足球傳奇來為他們站台。（Getty Images）

首次阿拉伯世界盃的形象工程

2022世界盃將會在今年11至12月期間在卡塔爾上演，這是史上首次在阿拉伯世界主辦的世界盃，也是區內主辦歷來最重要的國際大賽。PSG由卡塔爾體育投資集團（Qatar Sports Investment Group，簡稱「QSI」）持有，幕後金主正是卡塔爾王室與政府本身，在這個敏感的時間點，他們絕不容許陣中頭號球星離隊如此沒有面子的事情發生。

尤其是卡塔爾世界盃本身，在各方面受到西方國家和傳媒不斷質疑，國家人權紀錄、建造場館和基建時的外勞及勞工權益問題，屢傳負面報道。他們的形象工程浩大，不停找來退役足球巨星為2022世界盃宣傳，去年11月，連「萬人迷」碧咸也請到，令他在英國曾惹來一番批評。

卡塔爾請到碧咸為2022世界盃宣傳。（Getty Images）

PSG有錢唔賺，加碼留麥巴比，正是看中借助PSG帶動的宣傳效益。就算盛傳麥巴比拒絕為2022世界盃當抽籤嘉賓，PSG在贊助商安排下到訪卡塔爾，麥巴比只能隨隊到場，隨世界盃迫近，情況只會愈來愈普遍。

卡塔爾王室持有PSG，當首要目的不是賺錢，改變一直以來遊戲規則，才能令處於這套制度中食物鏈最高層、多年來收購其他球隊球星予取予攜的皇家馬德里狠狠吃下悶棍，這是個有趣的轉變。2020/21球季，PSG付出的人工開支高達5.03億歐元，虧損達2.24億歐元，是個連皇馬、巴塞也沒有的餘裕。

皇馬聲稱PSG：「破壞足球運動」，然而正如英格蘭名宿連尼加所言，「我愛西班牙足球，可是說麥巴比留在PSG摧毀足球運動實在有點過份。兩大西甲班霸一直出天價搶走足球界超級巨星，從來沒有人為此進行調查，世事無可能總是盡如你意吧。」