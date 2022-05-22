傳麥巴比僅以簡單短訊拒絕皇馬　重提自小已是皇馬球迷｜足球熱話

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）終與巴黎聖日耳門續約，獲得鉅額簽字費、薪金及堪比管理層的權力，皇家馬德里卻力追這位23歲法國前鋒3年終一無所獲。

面對長久以來的「追求者」，麥巴比以一個Whatsapp訊息道別。



麥巴比宣布留效PSG後，由西班牙資深體育記者柏迪利奴（Josep Pedrerol）主持的體育清談節目《El Chiringuito》，大談有關這位法國前鋒留隊的「內幕」，當中更談及他是如何告知皇馬方面自己不會加盟。

麥巴比留效PSG的決定令皇馬方面大感驚訝。（Getty Images）

節目指，麥巴比沒有親自打電話給皇馬主席佩雷斯，而是以Whatsapp訊息知會自己的決定，內容為：「費羅倫天奴先生（佩雷斯），我已決定留在PSG了。我想就這個加盟皇馬的機會表示謝意，畢竟我從小就是皇馬球迷了。」

「希望你明白我的決定，我也祝你們在歐聯決賽好運。」

有傳佩雷斯對麥巴比留效PSG感到相當憤怒。（Getty Images）

多間媒體，包括西班牙《阿斯報》和英國《獨立報》都指，皇馬方面對於麥巴比的決定大感錯愕、震驚，佩雷斯更為此非常憤怒，其中《獨立報》記者迪蘭尼在社交媒體稱：「不意外地，佩雷斯氣炸了，皇馬陣營也感到驚訝，因為他們竟能容許麥巴比在沒有簽下任何合約之下，讓事情發展到如斯境地。」他續道，「若是在一般的情況下，尤其經過歐超聯的事情之後，佩雷斯應該要請辭吧。」