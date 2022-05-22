麥巴比風波未落幕　西甲惱羞成怒指PSG禍害足球　稱告上歐盟

巴黎聖日耳門以瘋狂的簽字費、薪金和權力，成功留住麥巴比，「輸家」自然是一直集中精力在簽入這名法國國腳的皇家馬德里。

除了西班牙媒體立刻對麥巴比大肆批評，西甲賽會也發出官方聲明，表示會將PSG告上法庭。



就在麥巴比決定留效PSG後，西甲聯賽會發表長篇聲明，「就着麥巴比即將會宣布留效PSG，西甲聯賽會想指出，這種合約是對歐洲足球經濟穩定性的攻擊，也危及上千份工作、和這項運動的核心價值，影響的不止是歐洲賽，更包括本地聯賽。」

西甲賽會發出的聲明，稱會就PSG與麥巴比續約向各權力機關投訴。（LaLiga）

聲明內容怒批PSG的財政運作，「一間如PSG的球會，上季才錄得超過2.2億歐元虧損，前一季更累積超過7億歐元虧損，今季整支球隊陣容價值大約6.5億歐元，但他們竟能簽下這樣的合約；而其他有能力簽下同一名球員、同時保障薪酬架構不受破壞的球會，最終未能簽下他（麥巴比）。」西甲同時稱，過往曾成功向歐洲足協投訴PSG違反財政公平競技原則，「惟國際體育仲裁法庭卻奇怪地推翻裁決。」

麥巴比留效PSG對皇馬打擊甚大。（Twitter）

西甲賽會續稱會向歐洲足協、歐盟和法國行政機關投訴，「以捍衛歐洲足球的經濟系統和其可持續性。」聲明以批評PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）作結，指他和歐洲足協行政委員及歐洲球會協會的主席，「對歐洲足球的禍害跟歐超聯一樣。」

不過英格蘭名宿連尼加則認為一切只是「風水輪流轉」，在社交媒體道：「我很喜歡西班牙足球，但要說麥巴比留在PSG就是毀掉這項運動的話，就有點過火了。兩支西甲豪門（指皇馬及巴塞隆拿）以前經常以大筆金錢簽下巨星，卻沒人說過什麼。不能總是要求事事順你意吧。」