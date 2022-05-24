德甲｜漢堡浪費優勢斷送升班良機　哈化柏林防線發威反勝上岸

德國老牌球隊漢堡2018年首次降班後，力爭重返德甲之路上，如中魔咒。他們面對德甲尾三的哈化柏林，手執一球優勢，凌晨次回合回師主場，反負0:2。

哈化柏林倖免降班，多得防守球員建奇功。除了兩個入球均由後衛射入，把守獨木關的小將奧利華基斯甸臣，今季只曾為球隊上陣兩回，正是兩場附加賽。



漢堡曾為德甲聯賽1963年成立後，唯一未曾降班球隊，但2018年失守。他們在德乙連續3季排第4，今季終於升一級得第3，打入升／降班附加賽，更在首回合作客1:0擊敗哈化柏林。

窄角度遠柱笠死，哈化柏林靠世界波保住德甲席位。（Getty Images）

回到主場，而且哈化柏林繼續殘陣，漢堡以為終可重返德甲，表現卻大失水準。哈化柏林上半場4分鐘由左閘柏頓赫特開出角球，由中堅保耶達頭槌攻入，總比數扳平。柏頓赫特更於62分鐘，在禁區邊近角球位置主理罰球，窄位笠射遠柱入網，總比數反超前。

漢堡手執一球優勢，仍然失之交臂。（Getty Images）

哈化柏林在上半場反客為主，製造10次攻門，相反漢堡只得1次。漢堡落後下狂攻，下半場9次攻門，惟未能收復失地。哈化柏林門將基斯甸臣下半場3度撲救，保住不失。這位23歲丹麥門將季初加盟，僅為球隊三號門將。惟兩名主力門將均告受傷，加盟後未曾為一隊上陣的基斯甸臣，首次擔正便是附加賽首回合。他在首回合表現不差，有2次撲救，僅被漢堡一記疑似「傳中變射門」的入球笠死。