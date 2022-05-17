德甲｜萊比錫中場力壓夏蘭特當選今季最佳 曼聯、拜仁虎視眈眈
撰文：顏銘輝
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RB萊比錫進攻中場尼干古（Christopher Nkunku）力壓艾寧夏蘭特及羅拔利雲度夫斯基，當選今季德甲最佳球員。
德甲官網宣布，24歲的萊比錫進攻球員尼干古，被選為今季最佳球員。這個獎項來自球迷、球會及專家投票，球迷票佔比重40%，後兩者各佔3成。尼干古得獎也是實至名歸，他是首位在一季內4次當選每月德甲最佳的球員。
在21/22球季，他34次為萊比錫聯賽上陣，攻入20球，並交出13次助攻，直接製造了33個入球，僅次利雲度夫斯基的38球（35個入球及3次助攻），幫助萊比錫得到聯賽第4名。
來自法國的尼干古今夏已成多間豪門的獵物，吸引到曼聯、車路士及拜仁慕尼黑的注意。他跟萊比錫的合約至2024年屆滿。
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