法甲｜麥巴比的皇馬夢永不完結　自由身留效PSG冀「報效祖國」

獲譽未來球王人選的法國前鋒麥巴比，選擇不變應萬變，留在巴黎聖日耳門（PSG）。金錢、權力，全都給你。留住人，心呢？

麥巴比接受英國傳媒《BBC》訪問，不欲剪斷與皇家馬德里的緣。他稱暫時只想着未來3年，集中精神為PSG建功立業。至於皇馬，仍是他的夢想。



麥巴比的去向，成為過去一周球壇熱話。本以為皇馬「坐定粒六」，甚至談好個人條款，PSG祭出天價簽字費及薪金，甚至讓麥巴比有權參與組軍，影響教練人選。麥巴比最終留在PSG，續約3年。

麥巴比續約3季，留在大巴黎到2025年。（PSG）

風波稍定，麥巴比接受《BBC》訪問，被問到留在PSG，是否等同「皇馬夢已完」。麥巴比直接答道「永不」，形容難料未來如何發展，「我放棄想像未來，只想着現在。我剛與PSG簽下3年合約」。

他強調與皇馬會長佩雷斯關係良好，但深思熟慮到上星期才有決定，「我很尊重皇馬及會長。但很重要的一點，我個人來說，未打算離開。作為好球員，你需要坦誠」。

麥巴比說留在巴黎，想報效祖國。（PSG）

麥巴比續指自從成為球員，便希望憑表現讓人們快樂，「力求成為榜樣，因為有很多年輕人看我，我想讓他們以最好方式享受生命。」

續約加薪，還加上權力，麥巴比好像政治人物。（PSG）

他接受另一英媒《每日電訊報》訪問更透露，2017年將離開摩納哥，當時曾與英超利物浦接觸，「我媽很愛利物浦，不知何解」。他及後轉投PSG，及至去年，合約餘下一季，又幾乎轉投皇馬，「我想加盟皇馬，人所共知，去年有很好機會離開」。

麥巴比想為PSG建功立業，最重要的錦標自是歐聯，他們今季16強被皇馬反勝。（Getty Images）

那為何不走？「現在因為我是自由身，情况又有不同。我是自由身，如果離開，會是一名出色球員，但抉擇時不能撇除情感因素。回報祖國，相當重要，我在PSG，仍有未完的事要做。」