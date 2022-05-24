法甲｜麥巴比的皇馬夢永不完結 自由身留效PSG冀「報效祖國」
撰文：何偉畧
出版：更新：
獲譽未來球王人選的法國前鋒麥巴比，選擇不變應萬變，留在巴黎聖日耳門（PSG）。金錢、權力，全都給你。留住人，心呢？
麥巴比接受英國傳媒《BBC》訪問，不欲剪斷與皇家馬德里的緣。他稱暫時只想着未來3年，集中精神為PSG建功立業。至於皇馬，仍是他的夢想。
麥巴比的去向，成為過去一周球壇熱話。本以為皇馬「坐定粒六」，甚至談好個人條款，PSG祭出天價簽字費及薪金，甚至讓麥巴比有權參與組軍，影響教練人選。麥巴比最終留在PSG，續約3年。
風波稍定，麥巴比接受《BBC》訪問，被問到留在PSG，是否等同「皇馬夢已完」。麥巴比直接答道「永不」，形容難料未來如何發展，「我放棄想像未來，只想着現在。我剛與PSG簽下3年合約」。
他強調與皇馬會長佩雷斯關係良好，但深思熟慮到上星期才有決定，「我很尊重皇馬及會長。但很重要的一點，我個人來說，未打算離開。作為好球員，你需要坦誠」。
麥巴比續指自從成為球員，便希望憑表現讓人們快樂，「力求成為榜樣，因為有很多年輕人看我，我想讓他們以最好方式享受生命。」
他接受另一英媒《每日電訊報》訪問更透露，2017年將離開摩納哥，當時曾與英超利物浦接觸，「我媽很愛利物浦，不知何解」。他及後轉投PSG，及至去年，合約餘下一季，又幾乎轉投皇馬，「我想加盟皇馬，人所共知，去年有很好機會離開」。
那為何不走？「現在因為我是自由身，情况又有不同。我是自由身，如果離開，會是一名出色球員，但抉擇時不能撇除情感因素。回報祖國，相當重要，我在PSG，仍有未完的事要做。」
法甲｜PSG開啟麥巴比新時代 計劃清走高薪尼馬 招本土球星加盟法甲｜麥巴比發文解釋留PSG原因 感激皇馬更像派「好人卡」01球評︱PSG傾盡所有留住麥巴比 不是瘋了而是卡塔爾面子工程傳麥巴比僅以簡單短訊拒絕皇馬 重提自小已是皇馬球迷｜足球熱話麥巴比風波未落幕 西甲惱羞成怒指PSG禍害足球 稱告上歐盟法甲｜麥巴比續約PSG後 傳親自換掉體育總監 普捷天奴同遭厄運