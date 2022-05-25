英超轉會｜曼城瞄準費蘭甸奴接班人 跟曼聯拗手瓜有一大優勢
撰文：顏銘輝
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艾寧夏蘭特千呼萬喚下終於抵達曼徹斯特，準備加盟曼城。英國傳媒報道，曼城接下來要尋找費蘭甸奴的接班人，目標是跟曼聯爭奪列斯聯的英格蘭國腳加雲菲臘斯。
曼城早前宣布，與多蒙特就挪威中鋒夏蘭特的轉會達成協議，據報費用達6000萬歐元。英國傳媒影到，21歲的夏蘭特昨日（24日）乘坐私人飛機，抵達英國曼徹斯特，相信很快就會到新球會報到。不過，英媒指夏蘭特不會那麼快面見記者，相信要到新球季的季前賽才會跟傳媒見面。
英國《BBC》報道，曼城完成夏蘭特的轉會後，下個目標會是列斯聯的加雲菲臘斯。曼城的37歲防中老將費蘭甸奴今夏離隊，領隊哥迪奧拿希望增兵加強中場實力，其中一位目標就是26歲的英格蘭國腳加雲菲臘斯，相信他可以適應控球的風格。有傳曼城都希望羅致迪格蘭賴斯，但韋斯咸開價1.5億鎊，令人卻步。
不過，要買加雲菲臘斯，估計轉會費也不低，一來他與列斯聯尚有兩年合約，二來列斯聯成功護級，叫價能力大增。加雲菲臘斯吸引到不少球隊的注意，除曼城外還有曼聯；曼聯今夏有尼曼查馬迪離隊，保羅普巴也約滿，急求中場。
英媒消息指，在曼市雙雄中，加雲菲臘斯屬於曼城多於曼聯。加雲菲臘斯考慮到列斯聯球迷的感受，由於列斯聯跟曼聯是宿敵，若果他投曼聯，肯定會跟列斯聯球迷交惡，相反曼城是「宿敵的宿敵」，相信艾蘭路球場的球迷都能接受。
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