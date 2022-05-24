英超轉會︱利物浦簽完富咸新星　再跟皇馬爭防中神將歐聯鬥到場外

英超球季一完，利物浦已宣布簽入富咸19歲小將法比奧卡華路（Fábio Carvalho），同時正在與歐聯決賽對手皇家馬德里力爭獲多支豪門看中的防守中場曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni），積極為來季組軍。



利物浦宣布簽入富咸19歲小將法比奧卡華路。（Twitter）

利物浦公布從富咸簽入卡華路，這位19歲新星將會在7月1日正式加盟，簽約5年。他與富咸的合約6月底完結，由於他未足21歲，因此要向富咸付出一筆「培育費」，經商議後定價500萬英鎊，另加最高270萬英鎊潛在獎金條款，以及20%轉售費。

今季富咸在英冠封王，卡華路是重要一員，上陣36場，帶來10入球8助攻。利物浦在季中幾乎已簽入他，當時卡華奴已經完成體測，與利物浦傾妥合約，惟未能及時在轉會窗關閉前趕及辦妥手續。他在葡萄牙出生，曾是賓菲加少年隊成員，及後隨家人移居英國。他曾是英格蘭國家隊梯隊成員，今年3月改為代表葡萄牙U21國定隊。

曹亞文尼進步神速，受到各大豪門注視。（Getty Images）

利物浦、皇馬齊爭防中新巨星

利物浦前線人手充裕，法比奧卡華路爭位之路不易。比起這位小將，今夏轉會焦點落在各大強隊虎視眈眈的曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）身上。

這位效力摩納哥的22歲法國新星，幾乎已跟歐洲所有大球會扯上關係，ESPN消息指，最大機會得到他的只剩下皇家馬德里和利物浦兩間球會。

皇馬中場三寶全部年過30，是時候引入新血。（Getty Images）

皇馬志在必得

ESPN早在今年1月已報道，皇馬正追蹤曹亞文尼的情況，稱銀河艦隊以簽入一個防守中場為優先選項云云。皇馬同時看中阿積士的加雲貝治（Ryan Gravenberch），但消息指曹亞文尼才是他們中場首選，皇馬甚至在1月時派出首席球探卡拉發（Juni Calafat）到摩納哥進行預備工作。

皇馬陣中兩大年輕中場華維迪和卡馬雲加，均在下半季表現出色，可是防守或控球型中場卡斯米路、卻奧斯和莫迪歷均已年過30，球隊深知這位置是時候加入新血。長遠而言，曹亞文尼將會是現年30歲的卡斯米路接班理想人選。皇馬對此子勢在必得，卻要跟利物浦一較高下。

皇馬買不成麥巴比，對曹亞文尼更是志在必得。（Getty Images）

經理人傳已確認下一站

曹亞文尼身價據報5000萬歐元起跳，摩納哥體育總監米曹（Paul Mitchell）強調，對此子下一站沒有偏好，「 老實說我並沒有偏好，當然一個重要的價錢是需要的。如果他們想我們出售曹亞文尼這樣出色的球員，出價必須非常進取。」

跟皇馬一樣，利物浦中場軒達臣、占士米拿和堤亞高艾簡達拿均已超過30歲，有意找尋中場接班人。消息指，曹亞文尼已分別同意皇馬和利物浦開出的個人條款，不過據利物浦《迴聲報》指，曹亞文尼將會加盟皇馬。該報報道，根據利物浦內部消息，曹亞文尼的經理人已通知紅軍，今年夏天這位中場新星將會加盟皇馬。

曹亞文尼的經理人公司Excellence Sports Nation，已通知利物浦收購團隊，指出他們的客戶希望今年跟皇馬簽約。皇馬出手，鮮有失手，今年夏天卻在收購麥巴比一事吃下悶棍，買不到球王接班人，更令他們不想錯過他的老友曹亞文尼。繼2017/18球季後，皇馬與利物浦將再次在歐聯決賽相遇，他們由球場鬥到場外，今次利物浦在轉會市場先吃下敗仗。