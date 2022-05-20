英超轉會｜英媒爆普巴與曼城有接觸　一個原因拒絕加盟同市宿敵

曼聯中場保羅普巴今夏約滿，以自由身再度離開奧脫福，早前盛傳這名法國國腳有意留在英超，並成為曼市「反骨仔」。英國《泰晤士報》透露普巴已與曼城在個人條款上達成協議，卻在臨門一腳泡湯。



保羅普巴（Paul Pogba）與曼聯約滿在即，下個目的地依然是未知數，盛傳巴黎聖日耳門﹑皇家馬德里及祖雲達斯亦是潛在買家，早前竟然殺出一個「程咬金」，同市宿敵曼城亦對普巴有意思，消息更是由英國權威媒體《BBC》流出。

普巴意想不到的下一站 留在曼市球衣紅變藍？

普巴與曼聯約滿在即，今季將以自由身離隊。（資料圖片／Getty Images）

普巴會否成為繼泰維斯（Carlos Tevez）後，另一球星由曼聯投曼城？原來本身有可能發生，根據英國《泰晤士報》爆料，雙方早前已接觸，「藍月亮」能夠滿足普巴在薪酬上的要求，亦承諾有一定的上陣機會，並已經在個人條款上達成協議，似乎轉會在望。

曼城能夠滿足曼城在薪酬上的要求，可惜有另一因素阻止這轉會。（資料圖片／Getty Images）

普巴與曼城「傾掂數」，這名29歲的法國球星卻在最後一刻改變主意。《泰晤士報》指一旦普巴高調加盟曼城，他將受到「曼迷」及外界大量的輿論壓力，他認為這些聲音是無法承受，故此叫停交易，以免引來更多的反對聲音。

普巴擔心在曼市的日子，故此只好拒絕曼城。（資料圖片／Getty Images）

為免「擘面」收場，普巴拒絕了曼城，並表示新東家不會是英超球會。曾與普巴合作的祖雲達斯，傳聞近日將與普巴方面見面，直接討論合約，試圖再與普巴續前緣。

英超煞科戰直播賽程：

英超煞科戰直播賽程（01美術製圖）

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