足球轉會︱巴塞移植車路士大半條後防線　皇馬簽入魯迪格舊將清零

車路士來季後防勢將大換血，西甲兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿合力將藍軍防線舊將「清零」——約滿的魯迪格即將成為皇馬一員，同樣快將回復自由身的隊長艾斯派古達和中堅基斯坦臣幾乎肯定轉投巴塞，2023年完約的馬高斯阿朗素也被巴塞看中，正在研究今夏離隊的可能。



艾斯派古達季尾會離開車路士，同鄉馬高斯阿朗素也渴望重返西班牙搵食。（Getty Images）

德國中堅魯迪格（Antonio Rudiger）拒絕車路士開出的新約後，早前已跟皇馬達成協議，簽下周薪40萬歐元的肥約，料7月1日正式加盟。

2012年加盟車路士的隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta），屢傳今季完結後將返回家鄉西班牙，轉投巴塞隆拿。這位32歲右閘的合約同樣在今年6月屆滿，惟條款中可按表現自動續約多一年。

車路士中堅基斯坦臣很大機會成為巴塞一員。（Getty Images）

艾斯派古達深愛車路士，可是為球隊贏得世界冠軍球會盃後，感到自己已為藍軍贏盡所有，領隊杜慈說，跟艾斯派古達傾過很多，「他感到一個循環已終結」。巴塞2月已向Azp開出兩年合約，杜慈仍盡最後努力游說他留隊。

如他加盟巴塞，相信會有不少熟悉面孔陪着他一起「上路」。丹麥中堅基斯坦臣（Andreas Christensen）料也將成為巴塞新一員，最新消息指，巴塞對左閘馬高斯阿朗素同樣有興趣。

防線舊將被西甲兩班霸「清零」

基斯坦臣原是車路士在足總盃決賽正選一員，可是他在比賽當天早上通知領隊杜慈，說自己未能上陣。這位26歲球員並無受傷，但據報整個星期也感到身體不適，上周三對列斯聯一戰，卻又能正選上陣。

巴塞看中的不止艾斯派古達和基斯坦臣，還有馬高斯阿朗素。「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，「巴塞與馬高斯阿朗素的談判進展威良好，他只想盡快返回西班牙。」他指出，能否成事主要在於轉會費，目前仍有待車路士決定，「阿朗素2023年約滿，巴塞無意付出巨額轉會費。」

假如魯迪格、艾斯派古達、馬高斯阿朗素和基斯坦臣今夏全數離隊，陣中後防舊將全數清走，只剩下2020年加盟的老將泰亞高施華、小將查洛巴（Trevoh Chalobah）、沙亞（Malang Sarr）、左閘捷維爾（Ben Chilwell）以及青訓產品列斯占士（Reece James）。