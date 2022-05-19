足球熱話︱賓尼迪斯爆利物浦當年轉會內幕　拒為愛華頓護級孭鑊

前利物浦領隊賓尼迪斯表示，當年紅軍轉會預算跟高普時期差天共地，所以認為兩代利物浦難以相比。

今季被愛華頓炒魷的他，也直言「拖肥」身陷降班漩渦跟自己無關，理應是接任人林柏特的責任。



利物浦今季已先後贏得聯賽盃及足總盃，繼續追逐四冠王榮譽。英超爭標形勢不樂觀，但歐聯為5季內第3度殺入決賽。

紅軍在高普領軍下，表現穩步上揚，近日就有球迷將現時利物浦陣容，跟2005年由賓尼迪斯執掌、贏得該季歐聯冠軍的紅軍相比。

賓尼迪斯帶領利物浦於2005年拿下歐聯冠軍。（Getty Images）

賓尼迪斯受訪時被問及此話題，堅持兩者難以比較，「大家要看背後的細節。當時我的轉會預算只有2000萬鎊，但現在高普買一名後備球員，都花了4000萬鎊了。告訴我，這2000萬現在能買什麼球員？沒有！」

翻查資料，今季不時擔任利物浦後備的球員，包括伊巴希馬干拿迪（3600萬鎊）、拿比基達（5200萬鎊）、阿歷士張伯倫（3500萬鎊）、羅拔圖法明奴（2900萬鎊）等，加盟時轉會費都高於2000萬鎊。

利物浦剛奪得足總盃冠軍，繼續向四冠王進發。（Getty Images）

他又爆料，在任期間曾簽下一名重量級前鋒，但結果對方只踢了半季就被賣走，原因竟是該名球員的老婆不習慣在當地生活。

英媒報道，這位前鋒相信是2008年夏天加盟紅軍的愛爾蘭射手羅比堅尼，他翌年2月便回歸前東家熱刺，令利物浦蒙受了約700萬鎊轉會費的損失。

羅比堅尼曾短暫效力利物浦半季。（Getty Images）

另外，賓尼迪斯今季初還一度執教紅軍同市宿敵愛華頓，最終卻黯然離任，而球隊由林柏特接手後，現時仍未逃離降班威脅。

不過，賓尼迪斯認為自己已做到最好，一切責任都應落在「林伯」身上。賓尼迪斯說：「我們只花了170萬鎊，就買入了5名球員，把能用的資源都用盡了。但之後開始有球員受傷，甚至有人被屋企家私弄傷手指，實在太『黑仔』。」

賓尼迪斯今季曾執教愛華頓，最終只帶隊半季便下台。（Getty Images）

他表示自己離開前，愛華頓距離聯賽上半部只差6分，也領先降班區6分，且少踢兩場；排名雖不似預期，但若考慮到球會投資幅度及傷兵潮，其實相當合理。

「可惜有些人沒耐心、不信任我，社交媒體影響了高層的決定。要知道在我離隊後，新領隊獲得球會全力支持，再簽下5名球員，但成績卻越來越差，所以新領隊應該負上責任。」