網球｜職業網球組織落實取消溫網積分反制　祖高域成最大受害者

溫布頓網球賽上月宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，據英媒引述，男子網球聯會（ATP）與國際女子網球協會（WTA），宣布落實取消溫網積分，以作反制。



四大滿貫賽事中，歷史最悠久的溫網因禁止俄羅斯與白俄球手參賽，遭到職業網球組織ATP和WTA反制。兩大組織先後宣布，將取消今年溫網的賽事積分，意味選手參加今屆溫網僅能獲得獎金，世界排名積分不會改變，隨時影響部分球員的參賽意願。

世界排名第2的俄羅斯球手麥維迪夫被溫網禁參賽。（Getty Images）

這是網壇首次有比賽因戰爭而完全禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，在此之前ITF、ATP、WTA都准許選手以中立身分出賽。溫網宣布禁止俄球手出賽後，祖高域、拿度等球星都公開表示對此不滿，ATP與WTA亦表態反對。

ATP、WTA與ITF今日（21日）宣布，不計算今年溫網積分，所有參賽的男、女子、青少年、輪椅選手，都將無法在今年的溫網取得積分。WTA表示：「我們採取的立場在於保護所有WTA選手都該以個人身分參賽的平等機會。如果我們不採取這樣的立場，那我們就捨棄了最基本的原則，讓WTA成為支持基於在世界發生的事件中因國籍而生的歧視。」

祖高域在去屆溫網封王。（Getty Images）

主辦溫網的全英草地網球協會則表示，對於ATP、WTA、ITF的決定感到非常失望。據《BBC》報道，今年溫網不計積分，目前男單世界排名第一、衛冕的祖高域將保不住2000分冠軍積分，確定會在溫網結束後失去球王位置；目前世界排名2、3名的麥維迪夫與阿歷山大薩維列夫，則只會失掉180分積分。