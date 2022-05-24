網球熱話｜40歲費達拿盼複製拿度成功　笑稱不排除退役後當DJ

年屆40歲的網球名將費達拿（Roger Federer）去年完成膝蓋手術後，一直休養至今，他近日在訪問中透露，受到拿度的傷癒復出歷程深深啟發，盼早日回歸賽場，更以「賽馬」來形容復出心情。



費達拿近日接受《Caminada Magazine》深度訪談，分享了手術後復健的心境，以及對中年危機、退役的看法。

40歲的「瑞士天王」自去年7月溫網男單8強落敗後，再度動膝蓋手術並休養避戰8個多月，何時傷癒復出一直是網壇關注焦點。

費達拿坦言受到拿度克服傷患奪冠的經歷啟發。（Instagram）

「我也等待着醫生的批准，我已準備好付出所有，感覺自己就像在馬廄等待的賽馬般，很想快點比賽。」費達拿坦言希望能在今夏重投訓練，「我很期待在訓練後帶着疲憊不堪的身軀回家。」

亦敵亦友的拿度，在今年澳網奪得生涯第21個大滿貫冠軍，費達拿直言為對方感到高興，特別是二人都經歷傷患困擾，「一個選手在重傷後復出，這是非常振奮人心的，我與拿度經常聯絡，我們談過很多，我知道他的難處，但他也全力以赴了，衷心為他感到高興。」

費達拿坦言努力做復健不只是為了網球，也為了享受場外生活。（Instagram）

費達拿正努力做復健，不過他坦言不只是為了早日重返球場，「我會想與孩子一起滑雪、也想與朋友一起踢球，也是為了網球生涯後的生活。」

問到40歲是否正面臨中年危機，費達拿否認：「我寧願40歲也不想30歲，我真的很快樂，處於生命中一個很好的節點。」以家庭為中心的他正守護着4個孩子成長，「我無法相信在過去的13年裏，我有多頻繁在他們的身邊，我為我們能一起度過難關而驕傲。」

費達拿笑言不排除退役後去當DJ。（Getty Images）

問到網球以外的興趣，費達拿給了一個讓人意外的答案。「我喜愛音樂，我會聽着音樂起床、聽放鬆紓緩的音樂睡覺。在家中，我是創造良好氛圍的人。我本想成為一名DJ，有天，我會買一套DJ設備。」

據悉，今屆法網因傷缺戰的他，將於10月下旬在瑞士室內網賽復出。