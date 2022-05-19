網球︱法國35歲老將擊敗世界二哥麥維迪夫 意外創另類紀錄
撰文：袁志浩
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俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）於日內瓦網球公開賽意外出局，擊敗他的法國老將加斯基特（Richard Gasquet），更創下罕有紀錄。
ATP 250級別的日內瓦網球公開賽16強，世界第二的俄羅斯球手麥維迪夫爆冷被世界排名僅75位的法國球手加斯基特淘汰。
最高曾登上世界第七的35歲老將加斯基特，今場只花了90分鐘，便以直落兩盤6：2、7：6（7：5）擊敗麥維迪夫。這是他繼2005年於蒙地卡羅大師賽擊敗當時「一哥」費達拿（Roger Federer）後，相隔17年再從世界前二球手中拿下勝利。
他亦是第十名現役男單球手，在跟世界前十的對戰中取得至少35場勝仗，跟祖高域、費達拿、拿度及梅利等球星齊名。
今年是加斯基特出道第20年，他過去未曾染指男單大滿貫錦標，僅曾在2004年高舉法網混雙冠軍，並於2012倫敦奧運贏過男雙金牌。不過，他在今仗之後獲網球頻道Tennis TV認證，寫下一項另類紀錄——從世界排名第1至100位的球手，每位他都擊敗過。
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就連費達拿的教練盧比錫（Ivan Ljubicic）都忍不住分享這段消息，「神奇的數據！！！（Amazing stat!!!）」。加斯基特下仗將遇上波蘭球手Kamil Majchrzak，爭奪準決賽資格。
Amazing stat!!! Bravo @richardgasquet1— Ivan Ljubicic (@theljubicic) May 17, 2022
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