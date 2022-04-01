網球｜祖高域保住「一哥」地位　麥維迪夫邁阿密網賽唔爭氣

祖高域再次守得住男單世界排名第一的位置，因為俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）不爭氣，於邁阿密網賽8強止步。



由於祖高域拒絕接種新冠疫苗，令他今年缺席大部分比賽，例如澳網及邁阿密網賽，他今年只參加過杜拜網賽。缺少比賽下，祖高域的「一哥」位置曾於2月失守，被麥維迪夫坐了3個星期，但跟住祖高域又搶回世界排名第一。

祖高域仍保得住世界排名第一。（資料圖片/Getty Images）

因為祖高域未能入境美國參加比賽，麥維迪夫搶佔「一哥」的時機又到，只要他能夠在邁阿密網賽打入4強，便能夠再次取代祖高域上第一。然而，就在這場關鍵的8強，麥維迪夫落敗了。

+ 1

26歲的麥維迪夫在8強面對波蘭球手荷格治（Hubert Hurkacz），初段已陷於劣勢，首盤一度落後2：5，儘管他竭力追至5：5平手，跟住鬥到決勝局，但輸細分7：9。荷格治在第二盤乘勝追擊，於第5及9局成功打破麥維迪夫的發球局，贏多盤6：3。激戰兩小時多後，荷格治直落兩盤淘汰麥維迪夫，闖入4強。

來自波蘭的荷格治直落兩盤淘汰麥維迪夫，闖入4強。（Getty Images）

難道是如果贏波就升「世一」的壓力影響了發揮？麥維迪夫賽後否認，他說：「對我來說，更重要的是單純贏出這場比賽，而非透過贏波而升世界第一，我會視之為額外的獎勵。故此，我不覺得有任何為此而來的緊張。老實講，我在壓力下打過很多的比賽，壓力並非今日才出現的新鮮事，我這日並沒有什麼行出球場就覺得瘋狂地大壓力。因此，我不認為緊張是原因。」

麥維迪夫認為身體上的疲倦更大程度是輸波的原因，他說：「在整場比賽，我感到不在最佳狀態。不過，你都知，這種情況間中會出現。我不知背後的真正原因，可能是天氣熱吧。我感到頭暈及疲倦，這是一場很長的比賽，我已經開不到波了。回到更衣室，我抽筋得幾嚴重，所以體能上真的不容易。當然，這是比賽的一部分。」

麥維迪夫賽後否認落敗與壓力有關，更多是體能的問題。（Getty Images）

儘管無緣4強，繼續做「二哥」，但麥維迪夫都滿意自己在整項賽事的發揮，他說：「我在正確的方向前進，所以還好的。」雖然錯過了這次時機，但在祖高域比賽大幅減少下，麥維迪夫未來不缺再度超前的機會。