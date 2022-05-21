網球｜大坂直美憂心理狀態成法網焦點　首圈再撼20歲美國新星

日本網球球星大坂直美在去屆法網因拒絕賽後記者會掀起風波，今年再度回到法網賽場，她坦言會以正面積極的態度面對，惟仍不諱言感到很擔心，其心理狀態再度成為賽後記者會的焦點。



4屆大滿貫冠軍大坂直美，在12個月前的法網因拒絕出席賽後記者會，被罰款1.5萬美元（約11萬港元），大會還一度告示若繼續避開媒體，會面臨被驅逐出賽，最後她在次圈前宣布退賽。這名前世界球后在去年末暫休，身稱飽受憂鬱、焦慮症等心理健康問題所苦。

大坂直美相隔一年重返法網，坦言感到很擔心。（Getty Images）

法網將在明日（22日）展開，她在昨日出席了18分鐘賽前記者會，被問到暌違一年重返法網，她坦言：「我不會撒謊，當我第一次回到這裏時，我非常擔心。」

大坂直美今年只打了5站賽事，其中在印第安威爾斯網賽時，在比賽中曾被一名球迷大喊，「你糟透了」（Naomi, you suck!!）而淚灑當場。

大坂直美表示已準備好再戰法網。（Getty Images）

她在記者會談到重返法網前的想法說：「我不想說它沒有離開我的腦海，當然我還在想這件事，而且我也已經做了準備，以防萬一我上場時，再發生有球迷像印第安威爾斯時發生的事。」

她續說：「我也非常擔心今次記者會，因為我知道我會被問到很多關於去年法網的問題。」

大坂直美將在首圈與美國新星Amanda Anisimova再碰頭。（Getty Images）

經歷去屆法網風波後，大坂在今年歷經心理諮詢後逐漸回歸網壇，世界排名也回升至第38位，亦投身倡議運動員心理健康重要性。

未獲得法網種子資格的大坂，將在周一（23日）首圈與世界排名第28的美國新星Amanda Anisimova再交手。雙方上次碰頭，是在今年的澳網32強，當時大坂在鬥足3局、力戰2小時18分後遭對方反敗為勝。