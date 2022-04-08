網球｜世界第二麥維迪夫恐被溫網禁賽　背後原因竟怕這件事發生

俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）日前宣布動疝氣手術，大有可能會錯過法網賽事，外媒指他亦有機會被溫網拒之門外，因主辦單位正考慮直接對麥維迪夫禁賽，理由為「怕奪冠會助長普京氣勢」。



先前英國體育大臣何德森（Nigel Huddleston）坦承，曾與全英體育會討論兩名俄國球員參加溫網的問題，球員必須表態並簽署承諾反戰文件才能參加溫網，不過現在英媒傳出，最終決定權將在溫網賽會手上，全英體育會想單方面禁止俄羅斯「一哥」丹尼麥維迪夫出賽。

丹尼麥維迪夫在邁阿密網賽8強止步，由世界第一跌回至第二。（Getty Images）

據英媒報道，溫網官方因為擔心世界排名第2的麥維迪夫奪冠，會助長普京的氣勢，而有英國體育官員也透露，「要求運動員簽反普京聲明，對他們來說很危險，但若果一名俄羅斯球員舉起溫網金盃，那將會是一場惡夢。」因此溫網計劃單方面禁止麥維迪夫參賽。

據悉，由於溫網是由「獨立機構」全英網球會（All England Lawn Tennis Club）主辦，因此擁有絕對權利，即使禁賽麥維迪夫，甚至禁止俄羅斯、白俄羅斯球員參賽，也不會受到任何處分。

據指溫網官方擔心俄羅斯球員奪冠會助長普京的氣勢。（Getty Images）

溫網大滿貫賽事將於6月27日展開，報名截止日期為5月中旬，不過官方目前為止尚未發布明確文件規定，俄羅斯球員是否能夠出賽，不過麥維迪夫近月受疝氣困擾並做手術治療，可能需一至兩個月恢復，能否如期參加溫網仍是未知數。