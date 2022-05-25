足球熱話｜艾克森返巴西落班入波捧盃 唔記得點講中文好尷尬
撰文：顏銘輝
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今季回到巴西落班的中國國腳前鋒艾克森，昨（24日）晚代表甘美奧在巴西南大河州超級盃（Recopa Gaúcha）入波，幫球隊捧盃。賽後，有記者想考一考他的中文，但艾克森表示忘記了「冠軍」的中文。
在昨晚這場州內的超級盃，甘美奧以5：0大勝哥利亞（Gloria），由中超回到巴西落班的艾克森正選披甲，開波7分鐘接應傳中射入，為球隊的大勝揭開序幕。這是32歲的艾克森加盟後首個入球。
巴西《環球體育》報道，在賽後的慶祝儀式上，有當地記者詢問艾克森，能否用中文講出「甘美奧是超級盃冠軍」，結果這位在中國球壇打滾了9年並入籍了國足的球員未能回答，十分尷尬。他說：「現在你考起我了！我正想怎樣說『冠軍』。我在中國贏過很多冠軍，但現在忘記了。這個是我欠你的！」
艾克森也很信守承諾，賽後不久就在Instagram限時動態中，分享自己捧盃的照片，還附上「冠軍」的中文字。
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