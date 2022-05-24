足球熱話︱日本高中女足隊平均70秒入一球　懸殊比數更勝少林足球

撰文：袁志浩
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「做咩啫你，我想踢波呀！」周星馳電影《少林足球》中，少林足球隊大勝山西豆腐隊40：0，戲中谷德昭無奈喊出這一句；連謝賢飾演的魔鬼隊老闆聽到賽果也大吃一驚。
不過，近期日本足球界出現了比《少林足球》更誇張的賽果。

據日媒報道，近期日本新潟縣高校體育大會上，帝京長岡高中女足竟以52：0大炒國際情報高中女足。

更厲害的是，這場比賽只踢了上、下半場各30分鐘，帝京長岡在兩個半場都射入了26球，即平均約每70秒就有進帳，且防守也滴水不漏，成功保持零失球。

帝京長岡高中女足以52：0大勝對手晉級。（Twitter）

今場比賽，帝京長岡全隊有11名球員入波，當中多達10人完成帽子戲法。當中入波最多的8號球員山田野乃，個人獨得8球；另一位16號球員川本美羽，則在上半場8至13分鐘間，5分鐘內連續攻入5球，全場也7度破門。

帝京長岡高中女足的Twitter專頁在比賽間有更新賽果，但相信由於入球過於頻密，令管理員也崩潰，唯有選擇每15分鐘才更新入球資料，直至比賽尾段，始恢復每逢入球就發文一次的做法。

賽後帝京長岡高中女足寫道：「比賽結束，52：0。謝謝大家的加油，希望大家也支持下周的決賽！」結果引起熱議，吸引了超過9萬人讚好。

有網民留言，質疑賽果像籃球賽事的比分，又笑言是否足球賽事也有「三分波」，才令分數如此懸殊。不過，也有人關注落敗球員的心理健康，擔心她們或會留下創傷、未來會討厭足球。

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