足球熱話︱日本高中女足隊平均70秒入一球 懸殊比數更勝少林足球
撰文：袁志浩
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「做咩啫你，我想踢波呀！」周星馳電影《少林足球》中，少林足球隊大勝山西豆腐隊40：0，戲中谷德昭無奈喊出這一句；連謝賢飾演的魔鬼隊老闆聽到賽果也大吃一驚。
不過，近期日本足球界出現了比《少林足球》更誇張的賽果。
據日媒報道，近期日本新潟縣高校體育大會上，帝京長岡高中女足竟以52：0大炒國際情報高中女足。
更厲害的是，這場比賽只踢了上、下半場各30分鐘，帝京長岡在兩個半場都射入了26球，即平均約每70秒就有進帳，且防守也滴水不漏，成功保持零失球。
今場比賽，帝京長岡全隊有11名球員入波，當中多達10人完成帽子戲法。當中入波最多的8號球員山田野乃，個人獨得8球；另一位16號球員川本美羽，則在上半場8至13分鐘間，5分鐘內連續攻入5球，全場也7度破門。
帝京長岡高中女足的Twitter專頁在比賽間有更新賽果，但相信由於入球過於頻密，令管理員也崩潰，唯有選擇每15分鐘才更新入球資料，直至比賽尾段，始恢復每逢入球就發文一次的做法。
得点— 帝京長岡高校女子サッカー部 (@teikyo_7045) May 21, 2022
1分 13番 堤なつほ ザスパクサツ群馬レディース
2分 8番 山田野乃 リベロ津軽 SCフィオーレ
3分 8番 山田野乃
4分 7番 吉原かな 長岡joias
8分 16番 川本美羽 北海道リラ・コンサドーレ
9分 16番 川本美羽
11分 16番 川本美羽
12分 16番 川本美羽
13分 16番 川本美羽
賽後帝京長岡高中女足寫道：「比賽結束，52：0。謝謝大家的加油，希望大家也支持下周的決賽！」結果引起熱議，吸引了超過9萬人讚好。
有網民留言，質疑賽果像籃球賽事的比分，又笑言是否足球賽事也有「三分波」，才令分數如此懸殊。不過，也有人關注落敗球員的心理健康，擔心她們或會留下創傷、未來會討厭足球。
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