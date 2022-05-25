足球熱話︱老細闖球場要求換人射12碼　失機後降班即解散︱有片

香港球迷熟悉的「老細足球」在保加利亞甲組聯賽演出極致一幕——護級球隊班主闖入球場要求換人射12碼，幾乎釀成衝突，誰知球員最後射失極刑，連累球會降班，老闆翌日即宣布「不玩了」，解散球會。



保加利亞頂級足球聯賽護級組賽事周日煞科，原先排榜尾沙皇蘇菲亞（FC Tsarsko Selo Sofia）仍有一線生機。

球隊面對索非亞火車頭（Lokomotiv Sofia），比賽尾段踢成1：1平手，踏入補時之際，卻獲判12碼，只要射入，就有機會避免直接降班。

沙皇蘇菲亞球員被侵犯，獲判12碼。（網上截圖）

不過，這時場內上演了一場「大龍鳳」。

隊中曾效力AC米蘭青年軍的前鋒耶法（Gambian Yusupha Yaffa），在球證吹罰後已主動拾起皮球，示意要由自己主射，卻激怒了隊長、早已安排好的劊子手卡夫丹斯基（Martin Kavdanski）。兩人一度起爭執，要由球證隔開，隊友也上前勸架，卡夫丹斯基終念念有詞地走開。

沙皇蘇菲亞隊長跟前鋒爭射12碼。（網上截圖）

耶法將皮球放好在12碼點上，本以為事件告一段落，誰知此時才是戲肉。球隊班主文路洛夫（Stoyne Manolov）無視敵軍投訴，突然衝入球場，多次出手及推開耶法，要他讓出主射權。

老闆出聲，耶法只能乖乖「投降」，結果文路洛夫在保安介入下步出球場，衝突才平息，直播畫面可見，如此荒謬場景令對方守門員也發笑。

沙皇蘇菲亞班主（黑衫）突然落場出手，推開自己球員，欽點劊子手。（網上截圖）

更有趣的是，卡夫丹斯基如願擔任劊子手，但司職後衛的他起腳時軟弱無力，結果射門被門將輕鬆沒收。沙皇蘇菲亞逼和對手後，也難逃降班命運。

沙皇蘇菲亞最終射失12碼，賽後降班。（網上截圖）

然而，沙皇蘇菲亞下季連次級聯賽也無緣參加，因為文路洛夫在翌日即宣布解散球會，他感謝職球員過去3季在頂級聯賽的努力，但言語間對當地足總及政府表達不滿：「如果你想嘥錢，最容易的方法就是投資保加利亞足球。這裏根本沒發展的基礎及空間，只會浪費精神及金錢。」

至於欽點劊子手一事，他解釋道：「我當時只想用一場勝利去完結球季，而卡夫丹斯基為我們付出了很多，他值得去主射該球12碼。」