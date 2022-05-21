足球熱話｜生前從不缺席賽事 阿根廷球迷帶阿爺頭骨入場成佳話
撰文：葉詩敏
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阿根廷一名狂熱足球迷Gabriel Aranda日前到球場觀賞阿根廷聯賽盃（Copa de la Liga）4強戰，為了讓同為球迷、已離世的祖父也能夠「支持愛隊」，該球迷竟把爺爺的頭骨帶到球場，奇特行徑瞬間讓他成為焦點。
阿根廷職業足球隊競賽會（Racing Club）上周在阿根廷聯賽盃4強，迎戰小保加（Boca Juniors），身為競賽會狂粉的Gabriel Aranda，為了讓同為愛隊球迷的祖父Valentin Aguilera也能「看到比賽」，決定把已成白骨的頭顱帶到球場。
他透露爺爺Aguilera生前十分喜愛競賽會的球風，舉凡該隊的大小賽事，都必會到現場觀戰為愛隊打氣，直到離開人世。
Gabriel Aranda在接受媒體訪問時，表現得相當興奮，「競賽會是我的愛，我的祖父也是，他想來這裏。」說罷他更親吻了一下頭骨。
當記者好奇問他如何帶着爺爺的頭骨通過安檢時，他的解釋是：「我懷着信念通過了。」
可惜，Aranda的信念與孝心，似乎沒有傳達給競賽會，兩隊在全場踢成0：0後，最終競賽會在互射12碼中以6：5落敗，無緣決賽。
據悉，這已不是Aranda第一次帶頭骨觀賽，早在2019年，他就將爺爺的頭骨從墳墓中挖出來，並且帶它觀看競賽會的比賽直到現在。Aranda表示攜帶頭骨入場，誠實以對的態度讓不少球迷受感動，工作人員也允准放行進入，成為競賽會球迷的佳話。
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